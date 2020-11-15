Как реально быстро похудеть в животе и боках

Жир очень легко скапливается в самых нежелательных местах, но избавиться от него сложно. Но есть реальные способы, как похудеть в животе и боках, причем быстро и эффективно в домашних условиях.

Почему появляется лишний жир

Небольшой животик есть у многих девушек. Но, когда он становится большим, это доставляет дискомфорт. Причина его появления может быть связана с: перееданием; частым употреблением алкоголя; растяжением желудка; отсутствием пресса; дисбактериозом. Наличие жира на животе и боках может быть не только эстетической проблемой. Еще это приносит человеку неудобства. Внутренним органам сложно работать по причине постоянного давления. Это увеличивает риск инфаркта, инсульта.

Правила похудения

Необходим комплексный подход, так как похудеть в животе и боках дома на одной диете не получится. Обязательно должна быть физическая нагрузка. Если сложно самостоятельно начать заниматься спортом, следует купить абонемент в спортивный зал, чтобы работать под руководством инструктора. Упражнения можно выполнять и дома. Нужно, чтобы главный акцент делался на живот и бока. Затем требуется скорректировать питание. В рационе не должно быть тяжелой, калорийной пищи. А соль не способствует выведению лишней жидкости из организма. Важно убрать из меню сладости и мучное. Вредны полуфабрикаты, соусы и колбасы. Правильное питание должно быть постоянным, тогда получится улучшить свою фигуру. Косметические процедуры — еще один элемент эффективного метода, позволяющий подтянуть кожу. Выполняются обертывания и массаж. Кожный покров становится упругим и гладким. Процедуры можно выполнять дома и в салоне.

Рекомендации по похудению

Необходимо не только похудеть быстро и эффективно в домашних условиях, но и сохранить результат. Чтобы достичь цели, нужно придерживаться нескольких правил: Действовать необходимо медленно. В неделю следует терять не более 1 кг. Не стоит пользоваться лекарствами для достижения цели. Важно действовать уверенно. Частые перекусы и срывы не позволят похудеть. Лучше составить план, которому следовать постоянно. Необходим комплексный подход. Кроме правильного питания, требуются физические нагрузки. Рацион и упражнения подбирают в зависимости от состояния человека. Для достижения эффекта в сутки нужно пить больше 1,5 литра чистой воды. Это позволит не только похудеть, но и благоприятно повлияет на самочувствие.

Питание

Есть реальные способы похудеть. Один из них — правильное питание. Замедлению метаболизма способствуют высококалорийные продукты, вредные добавки.

В итоге происходит скопление жира. А область живота и боков считается самой уязвимой. Именно поэтому важно убрать из питания вредную продукцию. Зато полезной будет натуральная, низкокалорийная пища.

Чтобы похудеть в животе и боках, нужно питаться: фруктами — яблоками, грейпфрутами, апельсинами; овощами — баклажанами, помидорами, картофелем; зеленью — шпинатом, петрушкой, сельдереем; орехами — миндалем, грецкими, фисташками; белковыми продуктами — рыбой, нежирным мясом, кисломолочной продукцией; крупами — пшеничной, овсяной, гречневой.

Такие про дукты низкокалорийные, поэтому ускоряют метаболизм, и процесс похудения идет быстрее. В рационе не должно быть сладостей, мучных изделий, кофе, жирной пищи, соленых продуктов, полуфабрикатов. Не стоит выбирать для своего питания колбасу, консервы, чипсы, пиццу, торты. Вредны энергетические и алкогольные напитки. Важно полностью убрать из рациона соль.

Если сделать это трудно, ее заменяют на морскую. Питание должно быть дробным. Желательно, чтобы в одну порцию входило до 200 г. А в день нужно питаться 5-7 раз.

Бег

Быстро и эффективно в домашних условиях сбросить лишний жир в боках, животе поможет бег. Занятия проводят как в зале, так и на улице. Второй вариант очень полезен, поскольку благодаря солнцу и свежему воздуху получится улучшить самочувствие. При пробежке нужно соблюдать несколько правил. Новички обычно выбирают большую дистанцию, что приводит к травмам и потере интереса к этому занятию.

Следует начинать с 15-минутной пробежки на средней скорости. Предварительно следует разогреть мышцы спортивной ходьбой. Со временем длительность тренировки следует увеличивать.

Желательно бегать по 1 часу утром или вечером. Как отмечают специалисты, тело будет сбрасывать излишки калорий после 30 минут активных занятий. Для лучшей эффективности нужно тренироваться в холмистых местах. Помогают похудению лестничные пролеты. Так что очень полезно подниматься на высокие этажи и спускаться.

Бегать лучше всего 2 раза в неделю. Потом тренировки можно сделать ежедневными. Если во время занятий стало плохо, следует завершить их. Желательно мерить пульс до тренировки и спустя 30 минут после ее завершения. К этому моменту он нормализуется, а если этого не произошло — нужно обратиться к врачу. Бегать нужно подальше от города, дорог, машин. Лучше выбирать места, где чистый воздух. Это может быть не только специальная площадка, но и парк. Перед бегом лучше не принимать пищу. Допустим лишь легкий перекус. Сразу после занятий лучше не есть, нужна только чистая вода. Для устранения усталости — теплый душ.

Эффективные упражнения

Все реальные способы работают только при комплексном подходе. Кроме бега, необходимо делать простые упражнения: прыжки со скакалкой; приседания; планка; кручение обруча; велосипед; качание пресса; подъем ног; скручивания; наклоны. Эффективно действуют занятия на тренажере — степпере. Устройство имитирует шаг на месте. Такие занятия прорабатывают все нужные мышцы, что способствует похудению.

Косметические процедуры

С их помощью кожа подтягивается, обретает упругость. Дома можно выполнять следующие манипуляции:

Медовое обертывание. Эта процедура н е только полезная, но и приятная. Несколько капелек апельсинового масла добавляют в мед. Потом средство наносят на проблемные места, обматывают пищевой пленкой. Снимать ее можно через 30-45 минут. После сеанса нельзя есть 1 час.

Маска на основе черной глины. Нужно подготовить красный перец (1 ч. л.). Продукт смешивают с ½ пачки черной глины, а затем добавляют воду до получения сметанообразной массы. Ее наносят на кожу, оборачивают пленкой на час. Важно соблюдать осторожность, поскольку перец способен привести к кожным ожогам. Не стоит увеличивать дозу или продлевать срок процедуры.

Горчичное обертывание. Масса состоит из горчицы (4 ч. л.) и сахара (2 ч. л.). Затем добавляют ½ ч. л. уксуса и воду. Смесь оставляют для настаивания на сутки. Остается добавить мед и можно наносить, оборачивать пленкой. Смывание происходит через 40 минут. Помимо обертываний, масок, помогает массаж. Выполнять его можно не только в салоне, но и дома. Такая процедура обеспечивает быструю потерю веса в животе и боках. Народные средства Эффективно действуют народные средства. С помощью растительных напитков получится сжечь жир, не допустить его повторного появления, а также подтянуть кожу.

В рацион нужно добавить следующие напитки: С помощью овсяного киселя можно вывести шлаки, нормализовать обмен веществ, получить витамины. Необходимо смешать горсточку овсянки, измельченный чернослив, порезанную на куски свеклу. Затем добавить кипяток (2 литра), все нужно проварить 15 минут. После этого процедить. А пить нужно 3 раза в сутки по 220 мл. С помощью чая зверобоя получится уменьшить аппетит, очистить кишечник, нормализовать пищеварение и обмен. Потребуется 40 г сырья и 400 мл воды. Средство варят 30 минут, после чего оно должно остыть. Принимать за 30 минут до еды по 200 мл. Помогает шиповниковый напиток. В кипяток (200 мл) добавляют шиповник (5 шт.), проваривают 5 минут. После настаивания процеживают. Напиток можно принимать вместо чая или кофе. Чай из рябины действует как эффективный жиросжигатель. Он помогает избавиться от лишних килограммов, устранить провисания кожи. Потребуется 40 г плодов залить 500 мл кипятка. Настаивать под крышкой. После процеживания можно принимать по 100 мл 2 раза в сутки. Отлично действует напиток из имбиря. Потребуется кусочек корня (30 г), который нарезают, заваривают в кипятке (250 мл). Такой напиток нужно употреблять сразу. Хоть в приеме нет ограничений, но желательно не злоупотреблять.

Водные процедуры

Они могут быть любыми. Но лучше всего действует плавание и гидромассаж. Дома каждый день можно принимать контрастный душ. Еженедельно следует посещать русскую баню. Похудеть в животе и боках можно, если применять все эффективные методы. Действовать необходимо решительно, не стоит останавливаться при появлении небольших результатов. Только такой подход поможет достичь цели. Итоги Для похудения в животе и боках необходимо правильное питание. Эффективно действуют физические упражнения и занятия бегом. Помочь в похудении способны косметические процедуры, которые можно выполнять дома. Полезны народные средства. Похудеть поможет комплексный подход к решению проблемы.