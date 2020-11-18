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Средство для мытья посуды оказалось частью маникюра девушки 

Lenta.ru 5 часов назад
Девушка сделала маникюр со средством для мытья посуды
Фото: @soph_builds_nails
Мастер маникюра из Лондона, Великобритания, придумала новый дизайн ногтей и удивила пользователей сети. На соответствующую публикацию в соцсетях обратили внимание в Metro.
Девушка по имени Соф (Soph) разместила в своем Instagram-аккаунте фото ногтя, который по форме имитирует мини-версию популярного средства для мытья посуды Fairy. При этом оказалось, что героине материала удалось добавить в часть ногтевой пластины жидкость.
«Ладно, это своего рода шутка, но в них на самом деле есть жидкость. Я хотела попробовать сделать аквариумные ногти, подумав, что это отличная идея! Я добавила детское масло, и теперь ноготь похож на мини-бутылочку», — объяснила она в подписи к публикации, которая набрала больше тысячи лайков.
Подписчики британки принялись хвалить ее работу в комментариях под постом. «Потрясающе!», «Это очень мило», «Чертовская инновация!», «Ты очень крутая!», «Хочу такие ногти», — высказывались они.
Ранее в ноябре иностранцев возмутили настоящие креветки на ногтях клиентки российского салона Nail Sunny. На размещенных в соцсетях кадрах мастер наносит на ногтевую пластину лак полупрозрачного молочного оттенка. Затем она отделяет голову креветки от туловища, извлекает палочкой лишнее содержимое и помещает «скорлупу» на ноготь.
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