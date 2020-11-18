Девушка сделала маникюр со средством для мытья посуды

Мастер маникюра из Лондона, Великобритания, придумала новый дизайн ногтей и удивила пользователей сети. На соответствующую публикацию в соцсетях обратили внимание в Metro.

Девушка по имени Соф (Soph) разместила в своем Instagram -аккаунте фото ногтя, который по форме имитирует мини-версию популярного средства для мытья посуды Fairy. При этом оказалось, что героине материала удалось добавить в часть ногтевой пластины жидкость.

«Ладно, это своего рода шутка, но в них на самом деле есть жидкость. Я хотела попробовать сделать аквариумные ногти, подумав, что это отличная идея! Я добавила детское масло, и теперь ноготь похож на мини-бутылочку», — объяснила она в подписи к публикации, которая набрала больше тысячи лайков.

Подписчики британки принялись хвалить ее работу в комментариях под постом. «Потрясающе!», «Это очень мило», «Чертовская инновация!», «Ты очень крутая!», «Хочу такие ногти», — высказывались они.