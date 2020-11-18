Японцы — поистине странная нация. То, что для них нормально, у нас считается, мягко говоря, экстравагантным и наоборот. Например, девушка с самыми длинными в стране волосами, которую во всем мире называют «Японская Рапунцель» вынуждена у себя на родине терпеть насмешки. А ведь во многих странах мира она была бы идеалом женственной красоты.

Обладательница самых длинных локонов в Стране восходящего солнца девушка по имени Рин Камбе работает моделью и танцовщицей. Она гордится своими волосами и ни за что не расстанется с ними, хотя ей приходится нелегко. Дело даже не в том, что волосы длиной 1,77 метра нуждаются в постоянном сложном уходе — Рин вынуждена слушать насмешки и даже читать про себя гадости в интернете.

Сразу нужно сказать, что японки не отличаются длинными красивыми волосами и Рин, можно сказать, просто выиграла в генетическую лотерею. Поэтому у девушки не только тысячи восторженных поклонников, но и сотни злобных завистников, способных испортить настроение кому угодно.

Можно подумать, что Рин не стрижет волосы с самого рождения, но это не так. Свои невероятные волосы она начала отращивать 15 лет назад, после того как ушла из родительского дома и начала жить отдельно. До 20 лет красавица не имела возможности распоряжаться своей прической, так как ее родители были очень строгими и требовали от дочери максимум скромности.

Играло свою роль и то, что Рин Камбе с начальной школы играла в футбольной команде, а в этой жесткой игре, как известно, роскошные пряди волос становятся серьезной помехой. Но все изменилось, едва девушка упорхнула из родного дома.

Рин перестала стричься и лишь прилагает максимум усилий, чтобы волосы росли здоровыми и сияющими. Поверьте, это совсем непросто и с каждым годом становится все сложнее и сложнее.

«Я хотела выделиться вот таким вот своим способом. Мои локоны — это оружие самовыражения. Они выросли здоровыми и красивыми».

Единственное что огорчает Рин Камбе, так это то, что далеко не все в восторге от ее природного богатства. «Японская Рапунцель» призналась, что иногда ее называют монстром и это еще не самое обидное. Секрет такого отношения не только в зависти, но и в японском менталитете.

В Японии живут рациональные люди, привыкшие тратить время с пользой. Образ красотки, которая целыми днями расчесывает водопад волос и без конца их фотографирует, многих раздражает. Ну, примерно как у нас бесят многих люди, отрастившие зачем-то длинный ноготь на мизинце. А еще, если вы заметили, Рин на некоторых фото похожа на девочку из хоррора «Звонок».