Российская стюардесса, заразившаяся коронавирусом, снялась в нижнем белье. Кадрами Алена поделилась на своей странице в Instagram

На видео бортпроводница, находящаяся на пятом месяце беременности, позирует, сидя на полу в бежевом комплекте белья и прикрывая грудь рукой. В подписи стюардесса отметила, что с утра получила результат теста на COVID-19, и он оказался положительным.

«Я расстроилась! Было много планов на этот месяц, и болезнь в них не входила. Денис [муж] еще подливает масло в огонь фразочками: "Я же говорил, нужно сидеть дома!"» — пожаловалась она.

Далее Алена описала симптомы коронавируса: по ее словам, болезнь началась со слабости, затем поднялась температура, и тело ломало так, словно «болела даже кожа». «Потом нос, горло и потеря запахов и вкусов. Это для меня самое нелюбимое. Смысл в еде теряется совсем», — пожаловалась блогерша.

Стюардесса отметила, что целый день пытается вызвать врача, но никто к ней так и не приехал, даже сотрудники платных клиник. До районной поликлиники дозвониться она не смогла, заявив, что «после 40 минут ожидания связь прерывается».