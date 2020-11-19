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Секс Беременность Свадьбы

Заразившаяся коронавирусом российская стюардесса снялась в нижнем белье 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Российская стюардесса, заразившаяся коронавирусом, снялась в нижнем белье. Кадрами Алена поделилась на своей странице в Instagram.
На видео бортпроводница, находящаяся на пятом месяце беременности, позирует, сидя на полу в бежевом комплекте белья и прикрывая грудь рукой. В подписи стюардесса отметила, что с утра получила результат теста на COVID-19, и он оказался положительным.

«Я расстроилась! Было много планов на этот месяц, и болезнь в них не входила. Денис [муж] еще подливает масло в огонь фразочками: "Я же говорил, нужно сидеть дома!"» — пожаловалась она.

Далее Алена описала симптомы коронавируса: по ее словам, болезнь началась со слабости, затем поднялась температура, и тело ломало так, словно «болела даже кожа». «Потом нос, горло и потеря запахов и вкусов. Это для меня самое нелюбимое. Смысл в еде теряется совсем», — пожаловалась блогерша.
Стюардесса отметила, что целый день пытается вызвать врача, но никто к ней так и не приехал, даже сотрудники платных клиник. До районной поликлиники дозвониться она не смогла, заявив, что «после 40 минут ожидания связь прерывается».
Подписчики в комментариях отметили, что после коронавируса теряли обоняние на два-три месяца, а один из фолловеров заявил, что оно не вернулось к нему с июня. Некоторые из них выразили обеспокоенность состоянием стюардессы, поскольку она заразилась во время беременности, и пожелали ей скорейшего выздоровления.
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