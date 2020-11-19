Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Роскошная фитнес-модель, от форм которой захватывает дух 

Мира Маркина 3 часа назад
Австралийская фитнес-модель Тэмми Хэмброу не так популярна, как сестры Кардашьян, — ее армия подписчиков в Instagram насчитывает всего 11 миллионов человек. Однако роскошная фигура девушки ни чуть не уступает формам представительниц знаменитого семейства.
Подробнее о Хэмброу и ее образе жизни — в материале "Рамблера".
Австралийка приобрела популярность после того, как начала показывать подписчикам, как быстро прийти в форму после рождения детей. Модель воспитывает двух малышей — мальчика и девочку. Однако материнство не мешает красотке регулярно посещать спортзал и поддерживать свое тело в тонусе.
Впрочем, возможно, расслабиться Тэмми не дает и ее муж Мэтт Пуле, чьей фигуре позавидовали бы сотни мужчин.
Видео дня. 4 продукта, которые нельзя есть каждый день
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Что будет, если каждый день есть куркуму
08:31
Что будет, если каждый день есть куркуму
Еда Здоровье
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
05:49
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
Еда Здоровье
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение