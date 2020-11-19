Австралийская фитнес-модель Тэмми Хэмброу не так популярна, как сестры Кардашьян, — ее армия подписчиков в Instagram насчитывает всего 11 миллионов человек. Однако роскошная фигура девушки ни чуть не уступает формам представительниц знаменитого семейства.

Подробнее о Хэмброу и ее образе жизни — в материале "Рамблера".

Австралийка приобрела популярность после того, как начала показывать подписчикам, как быстро прийти в форму после рождения детей. Модель воспитывает двух малышей — мальчика и девочку. Однако материнство не мешает красотке регулярно посещать спортзал и поддерживать свое тело в тонусе.

Впрочем, возможно, расслабиться Тэмми не дает и ее муж Мэтт Пуле, чьей фигуре позавидовали бы сотни мужчин.