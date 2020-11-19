Когда красотка начала карьеру модели, она еще училась в школе. Отцу пришлось умолять директора, чтобы комиссия приняла у дочери экзамены досрочно.

5/6 Когда красотка начала карьеру модели, она еще училась в школе. Отцу пришлось умолять директора, чтобы комиссия приняла у дочери экзамены досрочно.

Впечатляющий бюст звезды стал ее изюминкой. Она даже застраховала его на миллион фунтов (около ста миллионов рублей) — по 500 000 фунтов (около 50 миллионов рублей) за каждую грудь.

4/6 Впечатляющий бюст звезды стал ее изюминкой. Она даже застраховала его на миллион фунтов (около ста миллионов рублей) — по 500 000 фунтов (около 50 миллионов рублей) за каждую грудь.

Под окнами модели дежурили толпы поклонников, а однажды горячие парни разбили окна и ворвались в ее дом. Красотка вынуждена была бежать с охранниками, подняться на крышу и скрыться на вертолете.

3/6 Под окнами модели дежурили толпы поклонников, а однажды горячие парни разбили окна и ворвались в ее дом. Красотка вынуждена была бежать с охранниками, подняться на крышу и скрыться на вертолете.

Эта фотосессия стала стартом в мир шоу-бизнеса и первым шагом на пути к покорению сцены. Позже Саманта Фокс начала успешную карьеру в качестве поп-певицы, а ее альбомы разлетелись 30-миллионным тиражом по всему миру.

2/6 Эта фотосессия стала стартом в мир шоу-бизнеса и первым шагом на пути к покорению сцены. Позже Саманта Фокс начала успешную карьеру в качестве поп-певицы, а ее альбомы разлетелись 30-миллионным тиражом по всему миру.

Она впервые появилась на развороте газеты The Sun в феврале 1983 года. Наутро Саманта проснулась знаменитой, а вскоре появилась в списке самых фотографируемых женщин десятилетия — в одном ряду с Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой.

1/6 Она впервые появилась на развороте газеты The Sun в феврале 1983 года. Наутро Саманта проснулась знаменитой, а вскоре появилась в списке самых фотографируемых женщин десятилетия — в одном ряду с Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой.

Она впервые появилась на развороте газеты The Sun в феврале 1983 года. Наутро Саманта проснулась знаменитой, а вскоре появилась в списке самых фотографируемых женщин десятилетия — в одном ряду с Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой.

Красотка попадала в объектив легендарных фотографов и часто появлялась на звездных тусовках. Модель застраховала свою грудь на миллион фунтов (около ста миллионов рублей), ведь она того стоила. Узнайте историю успеха неподражаемой Саманты Фокс из нашего материала.

Блистательное появление красотки с роскошной грудью на страницах The Sun не осталось незамеченным. Эта фотосессия стала стартом в мир шоу-бизнеса и первым шагом на пути к покорению сцены. Позже Саманта Фокс начала успешную карьеру в качестве поп-певицы, а ее альбомы разлетелись 30-миллионным тиражом по всему миру.

Саманта подписала контракт с британским изданием The Sun на четыре года. Ее фото часто появлялись в рекламных кампаниях газеты. Читатели даже могли приобрести подушки с ее фотографиями. Под окнами модели дежурили толпы поклонников, а однажды горячие парни разбили окна и ворвались в ее дом. Красотка вынуждена была бежать с охранниками, подняться на крышу и скрыться на вертолете.

Впечатляющий бюст звезды стал ее изюминкой. Она даже застраховала его на миллион фунтов (около ста миллионов рублей) — по 500 000 фунтов (около 50 миллионов рублей) за каждую грудь.

Бешеная популярность в вихре кружила Саманту Фокс. Певица считает, что завоевала успех не только благодаря красивой внешности, но и потому что была простой девушкой из обычной семьи.

Она родилась в Майл Энде, в восточной части Лондона. Редакция издания The Sun заметила ее после победы в модельном конкурсе. Мать Кэрол сопровождала Саманту на первую фотосессию в газете, которую проводил Беверли Гудвэй. Мама помогала дочери создавать образы, она взяла с собой много гламурных аксессуаров. Саманта очень благодарна маме за поддержку и помощь.

Когда красотка начала карьеру модели, она еще училась в школе. Отцу пришлось умолять директора, чтобы комиссия приняла у дочери экзамены досрочно.

Вместе с популярностью началась новая гламурная жизнь, огромное количество VIP-мероприятий и появлений на красных ковровых дорожках. В 1986 году Саманта побывала на элитной вечеринке после знаменитого концерта группы Queen в Уэмбли. Там она познакомилась со многими поп-звездами. В то время красотка уже пробовала себя в качестве певицы, но не все в ее окружении верили, что она сможет добиться успеха на сцене.

На той вечеринке Фредди Меркьюри вытащил ее на сцену, и они дуэтом спели песню «Tutti Frutti». На следующий день новость об этом была на первых полосах всех газет, и это изменило жизнь Саманты. С тех пор ее начали воспринимать как поп-певицу. В 1986 году она выпустила популярный хит «Touch Me».

Песни Саманты Фокс разлетелись 30-миллионным тиражом. Она завоевала Америку и до сих пор гастролирует с музыкальными турами.

Звезда состоит в отношениях с 45-летней норвежкой Линдой Олсен, которая тоже пишет музыку.