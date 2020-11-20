Модель Джессика Бурчага прославилась после того, как ее заметил фотограф и предложил поработать. До этого она работала официанткой в кафе в Калифорнии. "Рамблер" рассказывает, благодаря чему девушка добилась больших успехов.
Бурчага родилась в США и мечтала стать журналистом, но ее семья не смогла обеспечить ей учебу в колледже, из-за чего ей пришлось идти работать официанткой. Во время одной из смен ее заметил фотограф Playboy, который предложил ей съемку. Так девушка появилась в журнале, а потом прославилась. В 2008 году она жила в доме Хью Хефнера и, как утверждают некоторые источники, состояла с ним в отношениях.
После съемки для мужских журналов карьера девушки пошла вверх: она начала сотрудничать с известными модными брендами, запустила свою коллекцию спортивной одежды и стала ведущей на спортивном канале. Ее подписчики часто отмечают ее невероятное внешнее сходство с Дженнифер Лопес, а многие называют Бурчагу двойником певицы.
"А вы точно не сестры с Джей Ло?", "Ты невероятная", "Я не представляю, как можно жить с такой фигурой", "Не могу поверить, что ты реальна", — пишут ей поклонники в Instagram.