Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Когда очень хочется надеть лосины, но не надо 

BigPicture.ru 3 часа назад
В народе шутят, что худышки считают себя полненькими, полненькие считают себя толстыми, толстые смирились с критикой и называют себя «жирухами», ну, а «жирухи» надели леопардовые лосины и… красотки! Собственно, красотки в лосинах и стали героинями этого поста, с чем вам пора смириться…
Шутки шутками, но судя по тому, что сегодня можно увидеть на улицах города, в общественном транспорте и, конечно же, если спуститься в подземку, то кажется, что лосины носят именно те, у кого есть лишний вес, и совершенно нет комплексов. Ну, а если вы нам не верите, то мы готовы предъявить целых 25 «весомых» доказательств!
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
BigPicture.ru: последние новости
Грудь на миллион: как Саманта Фокс стала самой известной красоткой Англии Грудь на миллион: как Саманта Фокс стала самой известной красоткой Англии 5 трагедий моделей Playboy: от несчастных случаев до убийств 5 трагедий моделей Playboy: от несчастных случаев до убийств «Японская Рапунцель», над которой смеются соотечественники «Японская Рапунцель», над которой смеются соотечественники
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение