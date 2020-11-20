В народе шутят, что худышки считают себя полненькими, полненькие считают себя толстыми, толстые смирились с критикой и называют себя «жирухами», ну, а «жирухи» надели леопардовые лосины и… красотки! Собственно, красотки в лосинах и стали героинями этого поста, с чем вам пора смириться…

Шутки шутками, но судя по тому, что сегодня можно увидеть на улицах города, в общественном транспорте и, конечно же, если спуститься в подземку, то кажется, что лосины носят именно те, у кого есть лишний вес, и совершенно нет комплексов. Ну, а если вы нам не верите, то мы готовы предъявить целых 25 «весомых» доказательств!