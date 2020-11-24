Американка из Лос-Анджелеса Молли Спок рассказала о том, что ей пришлось сменить занятие из-за эпидемии коронавируса. Теперь она помогает парам сохранить интимную жизнь. "Рамблер" рассказывает, что случилось с девушкой.

Более десяти лет Спок увлекалась нудизмом. Она утверждает, что делает это из-за очень чувствительной кожи. Девушка не может носить одежду из некоторых видов ткани. Спок также рассказала, как побывала в первом доме отдыха для нудистов. По ее словам, она сильно волновалась, но потом привыкла.

«Я немного нервничала, пока туда ехала. Но когда оказалась там и увидела, что никто не напрягается, то сразу почувствовала себя как дома»

До начала пандемии девушка работала официанткой в ресторане, но из-за карантина потеряла заработок. Теперь у нее есть другая работа: она помогает людям, если у них есть проблемы с интимной жизнью, а также является профессиональным обнимателем.