Девушка похудела почти вдвое и стала моделью

«Я училась в классе специального образования в средней школе, — уточнила Тейлор. — У меня было расстройство обработки слуха и сенсорной информации. Чуть не бросила учебу в выпускной год. С момента выпуска и до 23 лет набрала около 100 килограммов».
«Я ем очень мало и сытно. Нечасто перекусываю, — поделилась она. — Стараюсь употреблять как можно больше белка».
«Простая потеря веса дала мне необходимую уверенность. Я стала более серьезно относиться к занятиям в колледже и подала заявление в университет. Затем я подала заявку в аспирантуру и в настоящее время получаю степень магистра государственного управления в Технологическом университете Вирджинии»,
«Когда у меня был лишний вес, парни не обращали на меня внимания, — добавила она. — Мужчина, с которым я сейчас встречаюсь, потрясающий и любовь всей моей жизни. Он очень меня поддерживает и собирается стать юристом».
«Моя цель в жизни — работать в The Hill, может быть, даже в качестве конгрессмена. Принимать законы, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Я мечтаю со временем пойти в юридический институт. Было бы также здорово стать первой фотомоделью, которая так сильно похудела».