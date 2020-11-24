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Девушка похудела почти вдвое и стала известной моделью 

Passion.ru 6 часов назад
Девушка похудела почти вдвое и стала моделью
Фото: Passion.ru
Американка Тейлор Рагано, весившая когда-то более 100 килограммов, похудела и стала известной моделью, пишет Metro.
30-летней девушке, живущей в Арлингтоне, штат Вирджиния, удалось перейти с размера XXL на S и полностью изменить свою жизнь.

«Я училась в классе специального образования в средней школе, — уточнила Тейлор. — У меня было расстройство обработки слуха и сенсорной информации. Чуть не бросила учебу в выпускной год. С момента выпуска и до 23 лет набрала около 100 килограммов».

Девушка перепробовала много диет и однажды решила сделать операцию по шунтированию желудка. Ей пришлось сократить рацион до тысячи калорий в день.

«Я ем очень мало и сытно. Нечасто перекусываю, — поделилась она. — Стараюсь употреблять как можно больше белка».

После похудения жизнь американки приобрела новые краски.

«Простая потеря веса дала мне необходимую уверенность. Я стала более серьезно относиться к занятиям в колледже и подала заявление в университет. Затем я подала заявку в аспирантуру и в настоящее время получаю степень магистра государственного управления в Технологическом университете Вирджинии»,

— сообщила девушка.
Passion.ru
Кроме того, Рагано стала моделью. Она подписала контракт с агентством и снимается для журналов уже два года.

«Когда у меня был лишний вес, парни не обращали на меня внимания, — добавила она. — Мужчина, с которым я сейчас встречаюсь, потрясающий и любовь всей моей жизни. Он очень меня поддерживает и собирается стать юристом».

У Тейлор большие планы:

«Моя цель в жизни — работать в The Hill, может быть, даже в качестве конгрессмена. Принимать законы, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Я мечтаю со временем пойти в юридический институт. Было бы также здорово стать первой фотомоделью, которая так сильно похудела».

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