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Женщины массово добавили контрацептивы в шампунь и запустили тренд 

Lenta.ru 7 часов назад
Зачем все кинулись добавлять контрацептивы в шампунь
Фото: Lenta.ru
Женщины массово начали использовать противозачаточные таблетки с целью ускорить рост волос и запустили новый тренд в TikTok. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Так, решив, что высокий уровень эстрогена в контрацептивах может помочь сделать волосы более густыми, пользовательницы со всего мира принялись снимать пошаговую инструкцию этого метода. Сперва требовалось измельчить таблетку, затем добавить полученный порошок в шампунь и в итоге вымыть волосы привычным способом.
Одной из первых подобный ролик в TikTok опубликовала пользовательница с никнеймом uwubrat. Запись набрала больше восьми миллионов просмотров и почти 790 тысяч лайков. Свой интерес юзеры выразили в комментариях.

«Это забавно, но я немедленно попробую», «Так делали в прошлом, и я очень рекомендую этот метод», «Интересно, сработает ли это на бровях», — писали они.

Доктор Ширин Лакхани (Shirin Lakhani) из клиники Elite Aesthetics заявила, что в действительности такой метод не работает, «поскольку гормональные контрацептивы не предназначены для трансдермального всасывания, а кожа является непроницаемым барьером». Вместо этого она порекомендовала есть пищу, богатую биотином и витамином B: мясо, морепродукты, зелень, миндаль, которые стимулируют рост волос.
Ранее в ноябре еще одним модным трендом из-за TikTok стали дешевые джинсы Zara. Речь идет о модели на высокой талии и с широкими штанинами и рваными коленями стоимостью 30 фунтов стерлингов (3033 рубля). Джинсы стали востребованными после того, как юзерша с ником courtneykaskey продемонстрировала на видео описанную модель в голубом цвете.
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