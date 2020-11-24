Британка Линн Карр (Leanne Carr) посвятила 14 лет работе в полиции графства Линкольншир и получила прозвище «Девушка-полицейский с плаката». Сексуальная сержант полиции несколько лет была лицом полицейского ведомства и снималась для рекламных постеров и календарей. Но в 2018 году Линн оступилась и на работе начались неприятности, из-за которых красотка на днях дала гневное интервью и уволилась из полиции.

Сержанта Линн Карр, годовой доход которой составлял 45 тыс. футов (4,5 млн рублей), устраивало в ее работе все, кроме отношения коллег и начальства. В интервью журналистам красотка рассказала, что после неприятного инцидента с ее отпуском в 2017—2018 году она систематически подвергается унижениям и издевательствам. Поэтому Карр не видит иного выхода из ситуации, кроме увольнения.

«Запугивание, домогательства и преследование — это недопустимо. Ни на каком уровне».

Так описала свою позицию 35-летняя блондинка в форме, лицо которой знакомо каждому жителю Линкольншира по рекламным плакатам. В 2017 году Линн Карр пожаловалась начальству на плохое самочувствие и была направлена на обследование. Сержант Карр утверждала, что ее преследуют проблемы на психологическом уровне и доктор отправил ее в отпуск по состоянию здоровья на 7 месяцев.

Карр начала лечить стресс изо всех сил, посетив курорты Таиланда, Кипра, Австрии и Южной Африки. Везде Линн старательно купалась, загорала, каталась на горных и водных лыжах, пила алкогольные коктейли и делала откровенные селфи для инстаграма Ее фото с ананасами, сделанные на одном из южных пляжей, облетели весь интернет.

Когда через семь месяцев излеченная от депрессии Карр вернулась на службу, с ней не разговаривали ни коллеги, ни начальство. Отпускницу обвинили в симуляции болезни и даже начали проводить внутреннее расследование. Возмутились поведением красавицы и простые жители Линкольншира, развернувшие в соцсетях целую компанию против Карр.

Правда, в управлении полиции не поддержали граждан, заявив, что это дело их не касается и что полицейские тоже люди и имеют право на отдых. Но такая позиция вовсе не означала, что Линн была прощена. По словам Карр, два года работы после злополучного отпуска превратились для нее в настоящий ад.

На свет было вывернуто немало грязного белья и всеобщим достоянием стала информация о том, что сержант Карр вечерами просаживает деньги в онлайн-казино и проводит онлайн-трансляции со слишком откровенным для сотрудницы полиции декольте. Сама «Девушка с плаката» не чувствует за собой никакой вины и считает, что ее коллегами движет только злоба и зависть.

«После 14 лет службы в полиции констеблем, сержантом и инспектора полиции я очень горжусь собой. Я добилась всего благодаря упорному труду, решительности, самопожертвованию и беззаветному служению обществу. К сожалению, мне пришлось закрыть дверь для негатива, которому я подверглась со стороны моих коллег из-за моей гордости и для защиты своего психического здоровья».

Нужно сказать, что красивые сотрудницы полиции, ведущие откровенные аккаунты в соцсетях, всегда раздражают как обывателей, так и коллег. Страсть к селфи в купальниках «самой красивой полицейской Германии» Адриенны Колесар (Adrienne Koleszár) вызвала гнев начальства, которое поставило ее перед нелегким выбором.