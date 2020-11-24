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Женщины бросились добавлять контрацептивы в шампунь 

Стелла Шмель 3 часа назад
Женщины бросились добавлять контрацептивы в шампунь
Фото: depositphotos.com
Женщины стали использовать контрацептивы, чтобы ускорить рост волос. Об этом заявило издание Daily Mail.
Как следует из материала газеты, дамы решили, что высокий уровень эстрогена в противозачаточных препаратах сделает волосы гуще. Сначала они измельчают таблетку и добавляют полученный порошок в шампунь. Затем привычным способом моют волосы.
Пользовательница TikTok с никнеймом uwubrat одной из первы опубликовала такую видеоинструкцию. Постепенно этот способ ухода за волосами стал набирать популярность.
По мнению специалиста — доктора Ширин Лакхани (Shirin Lakhani) из клиники Elite Aesthetics — такой способ трудно назвать рабочим и он вызывает много вопросов. Вместо этого врач порекомендовала употреблять в пищу продукты, богатые биотином и витамином B.
Ранее "Рамблер" писал, что
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