Женщины бросились добавлять контрацептивы в шампунь 

Женщины стали использовать контрацептивы, чтобы ускорить рост волос. Об этом заявило издание Daily Mail.

Как следует из материала газеты, дамы решили, что высокий уровень эстрогена в противозачаточных препаратах сделает волосы гуще. Сначала они измельчают таблетку и добавляют полученный порошок в шампунь. Затем привычным способом моют волосы.

Пользовательница TikTok с никнеймом uwubrat одной из первы опубликовала такую видеоинструкцию. Постепенно этот способ ухода за волосами стал набирать популярность.

По мнению специалиста — доктора Ширин Лакхани (Shirin Lakhani) из клиники Elite Aesthetics — такой способ трудно назвать рабочим и он вызывает много вопросов. Вместо этого врач порекомендовала употреблять в пищу продукты, богатые биотином и витамином B.