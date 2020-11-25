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«Молодеющая с годами» 47-летняя женщина раскрыла тайну неувядающей красоты 

Lenta.ru 9 часов назад
Женщина раскрыла тайну неувядающей красоты
Фото: @herpowerlifestyle
Жительница канадской провинции Онтарио, чьи подписчики говорят, что с годами она только молодеет, раскрыла тайну своей неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.
47-летняя Алисия Скорот (Alicia Schoroth) в детстве страдала от избыточного веса. Когда ей было 26 лет, ее отец скончался из-за осложнений диабета. Тогда она решила заняться своим здоровьем и начала регулярно ходить в тренажерный зал. С возрастом увлечение спортом стало ее образом жизни. В 42 года она впервые приняла участие в соревнованиях по фитнес-бикини.

«Я полностью перезапустила свой метаболизм с помощью фитнеса и диеты. Сейчас, в свои 47 лет, я очень горжусь собой. Я чувствую себя и выгляжу лучше, чем когда-либо, — подчеркивает она. — Я сильная и энергичная. Мне кажется, мой здоровый образ жизни поставил на паузу процесс старения».

Скорот занимается спортом пять раз в неделю, чередуя высокоинтенсивные тренировки с кардио. Она неоднократно побеждала в международных фитнес-соревнованиях, обходя женщин вдвое моложе ее. Кроме того, канадка активно ведет Instagram, где делится советами и спортивными победами. Подписчики отмечают под ее фотографиями, что с возрастом она выглядит только моложе.
@herpowerlifestyle
По ее словам, женщинам следует сосредоточиться на силовых тренировках и не увлекаться кардио, особенно в ее возрасте. Она также отметила важность сбалансированного питания, богатого полезными веществами. Она также советует отказаться от рафинированного сахара, глютена и полуфабрикатов.
Скорот отметила, что многие люди боятся стареть, тем самым живут в постоянном страхе.

«Мы должны наслаждаться жизнью и каждым ее моментом. Волнение и страх ничего не изменят, только привнесут в вашу жизнь еще больше стресса, — говорит она. — Занимайтесь спортом, высыпайтесь, пейте больше воды, ешьте цельные продукты. Пользуйтесь солнцезащитным кремом. Больше благодарите и развивайте позитивное мышление. Всегда заботьтесь о вашей психике, теле и душе».

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