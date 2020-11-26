В Кембриджском университете начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. Как сообщает Daily Mail, голых студентов и студенток не остановила даже пандемия COVID-19.

Участники должны были сделать фотографии на территории Кембриджа в обнаженном виде, нижнем белье или с аксессуарами. Конкурсанты снялись на фоне Моста вздохов, часовни Королевского колледжа, в библиотеке и на ночных улицах. Большинство из них было полностью голыми.

Голосование пройдет в несколько этапов. Победителя объявят на ближайших выходных. Состязание организовала студенческая газета The Tab. Конкурс проходит уже девятый раз.

thetab.com

Организаторы конкурса пошутили, что модели должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем в два метра от фотографа, а также взять с собой антисептик для рук.