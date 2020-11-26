Зачем женщины массово мажут лицо вазелином

Любительницы красоты вдохновились корейским бьютихаком и все чаще ложатся спать, намазавшись густым слоем вазелина.

Как обратил внимание британский онлайн-портал Daily Mail, женщины, последовавшие этому совету хотя бы один раз, заявляют, что просыпаются «возрожденными» и сияющими. Этот прием работает потому, что вазелин запечатывает кожу и удерживает в ней влагу. Зная об этом свойстве, кореянки стали наносить на ночь толстый слой этого средства, чтобы проснуться со светящейся, более гладкой и мягкой кожей. Эта бьюти-тенденция получила название «закупорка».

Из Азии этот тренд перекочевал и на Запад. Женщины, практикующие вазелиновые маски, поделились своими ощущениям в TikTok и на Reddit. Одна из них написала, что «никогда не вернется» к своему прежнему режиму ухода за кожей:

«Мое лицо было липким перед сном, я была похожа на слизня, – призналась она. – Но на следующее утро мое лицо было невозможно мягким. Я переродилась. Я стала новой женщиной. Раньше я была гусеницей в коконе, а теперь стала бабочкой. Я абсолютно счастлива».

Тысяси других поклонников «закупорки» ответили ей, что тоже остались в восторге.

«Я использую вазелин уже два дня, и мое лицо чувствует себя потрясающе», – написала еще одна.

Однако эксперты объясняют, что этот прием работает потому, что основной ингредиент вазелина – петролатум. Он «окклюзивный», то есть сводит к минимуму испарение влаги с кожи, также он обладает некоторыми смягчающими свойствами, что означает, что он заполняет промежутки между внешними сухими клетками кожи и на время «склеивает» их с новыми.

«Он может снизить трансэпидермальную потерю влаги на 99%, что делает вазелин самым эффективным увлажняющим кремом, – пояснила врач-дерматолог Мишель Сквайр. – Его могут использовать даже люди с самой чувствительной и раздраженной кожей, а также те, кто принимает рецептурные ретиноиды».