6 вещей, убивающих красоту лица и тела 

Курение, плохое питание, злоупотребление алкоголем и отсутствие физических нагрузок — ни для кого не секрет, что все это пагубно отражаются как на здоровье, так и на красоте.

Однако есть еще ряд неочевидных вещей, которые также негативно влияют на наше лицо, тело и общее самочувствие. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Жесткая вода

Вода с повышенным содержанием солей не способна обеспечить ни ухода, ни очищения, ни увлажнения вашей коже. Кроме того, жесткая вода способна существенно вредить барьерной функции эпидермиса.

Плохой сон

Неслучайно многие женщины, которым удалось сохранить красоту на долгие годы, говорят, что секрет их привлекательности — здоровый сон. Обезвоженность, тусклая кожа и мешки под глазами — все это последствия недосыпа.

Неправильный уход

Пытаясь сэкономить на консультациях дерматолога, девушки нередко самостоятельно подбирают уходовые средства. В лучшем случае они оказываются бесполезны, в худшем — вызывают раздражение, аллергию и воспаления.

Сидячий образ жизни

Осенне-зимний период отнюдь не всегда располагает к долгим прогулкам. Из-за этого мы все чаще остаемся дома и даже отдыхаем, сидя перед экраном монитора. Сидячий образ жизни отражается не только на осанке, но и на коже: она не получает достаточно кислорода и других питательных веществ, из-за чего выглядит хуже.

Постоянное ношение маски

2020-й год невозможно представить без масок. Однако при длительном использование это средство индивидуальной защиты способно спровоцировать покраснения, жжения и покалывания на коже.

Перепады температур

Выход из теплого помещения на мороз — всегда большое испытание для кожи. Неудивительно, что за зиму она теряет свою привлекательность. Когда вы покидаете помещение, кровеносные сосуды кожи сужаются, чтобы сохранить тепло, а затем расширяются — это реакция на низкие температуры. Вследствие этого кожа теряет способность к естественное регенерации.