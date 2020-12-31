Знойная бразильянка Жизель Оливейра прославилась, став "ангелом" Victoria's Secret. Сейчас за жизнью 27-летней модели следят более миллиона человек. Кто бы мог подумать, что еще недавно она была обычной девочкой из небогатой семьи бразильской учительницы.

Прежде, чем оказаться на подиумах мировых столиц моды — Милана, Лондона, Парижа и Нью-Йорка — Жизель успела пожить в Майями без семьи, денег и знания языка. Однако яркая внешность, фантастическая фигура и вера в мечту помогли Оливейре добиться небывалых высот.

Сейчас она работает в одном из лучших модельных агенств мира — IMG Models и участвует в показах знаменитых дизайнеров наравне с другими топ-моделями.

Подробнее о жизни модели — в материале "Рамблера".