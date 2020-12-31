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Бразильский «ангел» дразнит подписчиков дьявольскими изгибами 

Мира Маркина 7 часов назад
Знойная бразильянка Жизель Оливейра прославилась, став "ангелом" Victoria's Secret. Сейчас за жизнью 27-летней модели следят более миллиона человек. Кто бы мог подумать, что еще недавно она была обычной девочкой из небогатой семьи бразильской учительницы.
Прежде, чем оказаться на подиумах мировых столиц моды — Милана, Лондона, Парижа и Нью-Йорка — Жизель успела пожить в Майями без семьи, денег и знания языка. Однако яркая внешность, фантастическая фигура и вера в мечту помогли Оливейре добиться небывалых высот.
Сейчас она работает в одном из лучших модельных агенств мира — IMG Models и участвует в показах знаменитых дизайнеров наравне с другими топ-моделями.
Подробнее о жизни модели — в материале "Рамблера".
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