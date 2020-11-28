Объемные губы — главный атрибут инстаграмной красотки. Неудивительно, что многие девушки решаются на их увеличение в кабинете косметолога. Впрочем, не всем счастливицам удается сохранить естественные пропорции в погоне за идеалом. Редакция WMJ.ru представляет твоему вниманию 7 обладательниц самых больших губ планеты.

Андреа Эмилова Иванова (Болгария)

Болгарская студентка сделала 21 инъекцию филлеров, чтобы заполучить самые большие губы в мире. Стоит сказать, что даже врачи боялись, как бы губы Андреи не лопнули. Кроме губ, девушка также увеличивала грудь — неудивительно, что она получила прозвище «Болгарская Барби». Внимание иностранных таблоидов девушке с распухшими губами-«варениками» тоже льстит. Как бы там ни было, сейчас Андреа является обладательницей самых больших губ Болгарии, а возможно, и мира.

София Липс (Великобритания)

Британка София Липс утверждает, что у нее самые большие губы в Англии. Кстати, София не всегда была женщиной. Сменив пол, она нашла свое призвание в эскорте. В сумме трансгендерная женщина потратила более $600 тыс. на пластику и не собирается останавливаться. Она меняла форму щек, подбородка, линию челюсти, подняла повыше брови, два раза делала ринопластику, поставила виниры и регулярно делает уколы ботокса. Накачав гигантские губы-«пончик» с помощью филлеров, она вряд ли может пить через соломинку, но это Софию не заботит.

Нина Петерсон (США)

42-летняя фанатка пластики Нина Петерсон из США собрала в своем Instagram-аккаунте 338-тысячную аудиторию фолловеров. Слава пришла к инстадиве после того, как женщина изменила себя до неузнаваемости, обзавелась губами-«пончиками», неестественно тонкой талией и выскакивающим из купальников бюстом — надувными шарами. Нина, которую в комментариях называют «Афробарби» за внешность пластиковой куклы, является мамой троих детей — взрослого сына и двух дочерей подросткового возраста.

Анастасия Покрещук (Украина)

31-летняя украинская фрик-дива, звезда шоу «От пацанки до барышни» Анастасия Покрещук запомнилась многим своей экстремальной трансформацией внешности. Девушка накачала губы-«пончики» с помощью филлеров, увеличила грудь и сделала себе «скулы-кулаки». Выглядит это, конечно, жутко, зато Настя смогла прославиться на весь мир своей экстравагантной внешностью.

Мария Магдалина (Канада)

У Марии Магдалины по мере трансформации внешности развилась настоящая гигантомания — ее даже называли живой надувной куклой. Канадка увеличила губы, бедра и грудь, а еще накачала самую большую вагину в мире с помощью инъекций собственного жира. Девушка уже потратила тысячи долларов на изменение своей внешности и не собирается останавливаться на достигнутом.

Карли Мерсола (США)

28-летняя американка Карли Мерсола всегда была уверена, что похожа на героиню фильма «Кто подставил Кролика Роджера» Джессику Рэббит — не хватало только пары нюансов. Девушка решилась добавить пару штрихов в кабинете косметолога и на столе пластического хирурга. Теперь Карли стала счастливой обладательницей пухлых «вареников» и раздутой, как два воздушных шара, груди. Ну что, похожа она теперь на Джессику Рэббит?

Кристина Рей (Россия)

31-летняя жительница Санкт-Петербурга Кристина Рей сделала бессчетное количество инъекций филлера начиная с 17 лет, чтобы стать похожей на свою любимую героиню мультфильма про Кролика Роджера Джессику Рэббит. Весьма популярный персонаж у фанаток пышных «вареников», стоит отметить. По словам Кристины, она с детства была недовольна своими тонкими губами и считала, что они ее уродуют. Девушка в итоге стала обладательницей самых больших губ в России.

Впрочем, в 2018 году Кристина обратилась в программу «Перезагрузка», чтобы ей помогли вернуть былую естественность и красоту. Может, ее губы немного и сдулись с того момента, но все еще чрезмерно перекачаны.