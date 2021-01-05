Модные провалы, которые случаются со всеми 

Иногда хочется выглядеть на все сто процентов, но выходит совсем наоборот.

У вас когда-то бывало такое, что вы под воздействием сиюминутного помутнения рассудка или после просмотра очередной передачи о моде хотите срочных перемен во внешности? У многих девушек бывает такое: им совершенно точно бывает нужно отрезать челку прямо сейчас. Или научиться красить губы, делая идеальный контур карандашом. Или дополнить макияж ровными стрелками. Правда, зачастую такие идеи посещают девушек ровно перед каким-нибудь важным событием. В итоге нет времени смывать макияж, а подстриженные волосы назад не вернуть.

Но не переживайте, ведь такие ситуации случались практически у всех. А в этой галерее — картинки с теми, кто, несмотря на неудачный опыт, не расстроился и смог запечатлеть этот момент.