Ухаживать за волосами нужно правильно. Мы расскажем, как настроить процесс мытья головы, чтобы не нанести себе вред.

Качество шампуня

Выбирайте шампунь в зависимости от типа волос и времени года. Летом нужно защищать волосы от ультрафиолетовых лучей. Поэтому активно используйте средства с фактором защиты.

Осенью и зимой нужно использовать более мягкие средства, поскольку кожа и так повреждается из-за негативного влияния холодного воздуха.

Обладательницам тонких и поврежденных волос потребуются средства с маслами и увлажняющими компонентами. Если у вас жирные волосы, используйте подсушивающие шампуни.

Женщинам с перхотью нужно купить специальный лечебный шампунь.

Частота мытья

Мойте голову по мере загрязнения волос. Не мойте их каждый день, даже если привыкли к ежедневной укладке. Часто мытье головы чревато нарушением рН-баланса кожи головы, из-за чего появляется перхоть и сухость волос.

Редкое мытье — тоже плохая идея, поскольку кожа, покрытая жиром и пылью, не может дышать. Недостаток кислорода в итоге замедляет рост волос.

Количество средства

Не используйте большое количество шампуня. Шампуни концентрированные, поэтому активные вещества в них образуют густую пену, растворяя жир на коже и волосах.

В процессе ополаскивания важно промыть волосы так, чтобы полностью смыть с них средство. Если вы используете большое количество шампуня, смыть его будет затруднительно. Поэтому контролируйте расход, используйте меньше средства. Никогда не лейте его прямо на голову, наливайте на руки.