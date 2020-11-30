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Три правила мытья головы 

Gotovim-Edim.Ru 1 час назад
Ухаживать за волосами нужно правильно. Мы расскажем, как настроить процесс мытья головы, чтобы не нанести себе вред.

Качество шампуня

Выбирайте шампунь в зависимости от типа волос и времени года. Летом нужно защищать волосы от ультрафиолетовых лучей. Поэтому активно используйте средства с фактором защиты.
Осенью и зимой нужно использовать более мягкие средства, поскольку кожа и так повреждается из-за негативного влияния холодного воздуха.
Обладательницам тонких и поврежденных волос потребуются средства с маслами и увлажняющими компонентами. Если у вас жирные волосы, используйте подсушивающие шампуни.
Женщинам с перхотью нужно купить специальный лечебный шампунь.

Частота мытья

Мойте голову по мере загрязнения волос. Не мойте их каждый день, даже если привыкли к ежедневной укладке. Часто мытье головы чревато нарушением рН-баланса кожи головы, из-за чего появляется перхоть и сухость волос.
Редкое мытье — тоже плохая идея, поскольку кожа, покрытая жиром и пылью, не может дышать. Недостаток кислорода в итоге замедляет рост волос.

Количество средства

Не используйте большое количество шампуня. Шампуни концентрированные, поэтому активные вещества в них образуют густую пену, растворяя жир на коже и волосах.
В процессе ополаскивания важно промыть волосы так, чтобы полностью смыть с них средство. Если вы используете большое количество шампуня, смыть его будет затруднительно. Поэтому контролируйте расход, используйте меньше средства. Никогда не лейте его прямо на голову, наливайте на руки.
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