Как выглядела женщина, которую муж «превратил» в Барби

Ради того, чтобы исполнить свою мечту быть мужем женщины с кукольной внешностью, Росс Филлипс потратил 17 тысяч фунтов стерлингов (больше 1,7 миллиона рублей по текущему курсу ЦБ ).

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star , 26-летняя Чарли Филлипс и сама была не против подобного преображения. За несколько лет она перенесла два увеличения груди, введение филлеров в углы челюсти и щек, сделала инъекции ботокса, чтобы максимально «заморозить» мимику, а также планирует в будущем изменить форму носа. Молодая женщина объясняет, что ее миссия — превратиться в реальную Барби, а ее муж всячески поддерживает ее в этом стремлении, потому уже раскошелился на кругленькую сумму, которая ушла на ее преображение.

Британка признается, что впервые обратиться к косметологам ее заставило недовольство собственной внешностью, которое появилось в результате сильного сколиоза. Искривление позвоночника ей диагностировали в возрасте 16 лет. Чтобы его исправить, врачи сделали ей 14-часовую операцию, после которой она выглядела осунувшейся и сильно похудела. Это и привело ее к желанию измениться до неузнаваемости.

«Мне, определенно, нравится образ Барби, я бы сказала, что она мой источник вдохновения, — признается она. — Мне нравится тонкая талия, большая грудь и пухлые губы, длинные светлые волосы и бронзовый загар — я чувствую себя более привлекательной, когда выгляжу так».

Впервые Чарли увеличила губы в возрасте 19 лет, затем последовали инъекции ботокса и филлеров, выравнивание зубов брекетами и их отбеливание, татуаж бровей и губ. А затем она легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. Женщина говорит, что ее муж не может нарадоваться ее преображению, потому с удовольствием оплачивает все счета.

Росс, у которого свой бизнес, планирует также оплатить и ее предстоящую ринопластику, которую его супруга надеется сделать в начале 2021 года.