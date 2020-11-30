Появилось фото «Барби» до пластики 

Муж 26-летней Чарли Филлипс, которая мечтает стать похожей на куклу Барби, потратил 17 тысяч фунтов стерлингов (более 1,7 миллиона рублей) на пластические операции жены. В Сети появилось фото девушки до пластики.

Как пишет Daily Star, Чарли Филлипс дважды увеличивала грудь, делала инъекции ботокса и вводила филлеры в углы челюсти и щек. В будущем она планирует изменить форму носа и подбородка.

"Мне, определенно, нравится образ Барби, я бы сказала, что она мой источник вдохновения. Мне нравится тонкая талия, большая грудь и пухлые губы, длинные светлые волосы и бронзовый загар — я чувствую себя более привлекательной, когда выгляжу так".

@charlieeebarbie

Филлипс увлекалась изменением своей внешности в 19 лет. Тогда девушка увеличила себе губы.