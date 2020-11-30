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Появилось фото «Барби» до пластики 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Появилось фото «Барби» до пластики
Фото: @charlieeebarbie
Муж 26-летней Чарли Филлипс, которая мечтает стать похожей на куклу Барби, потратил 17 тысяч фунтов стерлингов (более 1,7 миллиона рублей) на пластические операции жены. В Сети появилось фото девушки до пластики.
Как пишет Daily Star, Чарли Филлипс дважды увеличивала грудь, делала инъекции ботокса и вводила филлеры в углы челюсти и щек. В будущем она планирует изменить форму носа и подбородка.

"Мне, определенно, нравится образ Барби, я бы сказала, что она мой источник вдохновения. Мне нравится тонкая талия, большая грудь и пухлые губы, длинные светлые волосы и бронзовый загар — я чувствую себя более привлекательной, когда выгляжу так".

@charlieeebarbie
Филлипс увлекалась изменением своей внешности в 19 лет. Тогда девушка увеличила себе губы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что загадочные красотки с мутацией глаз покоряют соцсети.
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Красота , Газета Daily Star
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