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Названа получившая на помолвку самое красивое кольцо в мире женщина 

Lenta.ru и ещё 1 19 часов назад
Названа женщина, получившая на помолвку лучшее кольцо
Фото: Reuters
Помолвочное кольцо герцогини Кембриджской Кэтрин признали самым популярным в мире. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование компании Natural Diamond.
В ходе эксперимента две тысячи участников выбирали знаменитость с самым красивым кольцом. По итогу ею оказалась Кейт Миддлтон, которая набрала 20 процентов от общего числа голосов. Ее украшение из белого золота с сапфиром и 14 бриллиантами, изготовленное брендом Garrard & Co, ранее принадлежало покойной принцессе Диане.
Второе место заняло кольцо жены принца Гарри Меган Маркл: за него проголосовали 18 процентов опрошенных. Золотое украшение было разработано под руководством супруга герцогини Сассекской. При его создании использовали три бриллианта, один из которых был привезен из Ботсваны, а два других принадлежали его матери.
Третью строчку списка заняло обручальное кольцо певицы Майли Сайрус, а четвертую — украшение супермодели Хейли Бибер. Замыкает пятерку лидеров аксессуар поп-исполнительницы Бейонсе.
В июне Кейт Миддлтон вновь победила Меган Маркл. Выяснилось, что герцогиню признали самой стильной женщиной королевской семьи. Так, в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, одежда как у герцогини Кембриджской распродавалась в три раза чаще, чем наряды как у Маркл.
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Красота , Майли Сайрус , Кейт Миддлтон , Daily Mail
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