Марина Булаткина не планировала становится моделью, когда ехала в США. Однако планы девушки стремительно поменялись: она нашла высокооплачиваемую работу и стала известна на весь мир. "Рамблер" рассказывает историю россиянки, которая уехала в Америку и прославилась.

Булаткина родилась в Новосибирске, окончила там университет по специальности социолога, а потом решила уехать в США. Сначала девушка работала барменом, но ее заметил модельный агент и предложил попробовать себя в индустрии plus-size.