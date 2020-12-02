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Самая известная российская plus-size модель 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Марина Булаткина не планировала становится моделью, когда ехала в США. Однако планы девушки стремительно поменялись: она нашла высокооплачиваемую работу и стала известна на весь мир. "Рамблер" рассказывает историю россиянки, которая уехала в Америку и прославилась.
Булаткина родилась в Новосибирске, окончила там университет по специальности социолога, а потом решила уехать в США. Сначала девушка работала барменом, но ее заметил модельный агент и предложил попробовать себя в индустрии plus-size.
Девушка сразу же подписала контракт с агентством и стала сниматься для каталогов, а уже потом ее заметили крупные бренды. Она снималась для Walmart, Kohl's, Century 21, Intimissimi, а потом выпустила свою книгу The Curves о девушках разных размеров. О книге написали многие таблоиды, что сделало Булаткину известной. Сейчас она продолжает работать в моделинге и запустила свою линию одежды для полных женщин. Несмотря на стереотипы, девушка говорит, что любит заниматься спортом и придерживается правильного питания.
Видео дня. Звезды, которые, возможно, все еще живы
Женский форум 6
Красота , Фото , Wal-Mart Stores
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