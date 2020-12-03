Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериалы декабря
Сериалы декабря Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Как понять, что ваше тело начало стареть 

Мира Маркина 3 часа назад
Как понять, что ваше тело начало стареть
Фото: depositphotos.com
Огромная часть женщин пытается продлить молодость лица и тела всеми возможными способами. Однако, как бы мы ни старались, естественные процессы в организме рано или поздно берут свое. Какие признаки указывают на то, что вы начали стареть? Выяснял "Рамблер".

Вы теряете волосы не только на голове

Выпадение волос на голове может быть спровоцировано множеством факторов, и это не всегда указывает на старение организма. Но если вдруг вы заметили, что и на других участках тела волос стало значительно меньше, хотя вы ничего для этого не делали, скорее всего старость не за горами.

Синяки заживают крайне медленно

Один из самых распространенных, но часто игнорируемых признаков старения, — длительность заживления синяков, ран и ссадин. Если кожа регенерирует медленно, не исключено, что у вас имеются проблемы с процессами восстановления всех остальных систем.

"Солнечные" пигментные пятна

Защищать кожу от солнца нужно уже в молодом возрасте. Однако многие женщины десятилетиями игнорируют этот совет косметолога. А между тем воздействие ультрафиолета на кожу имеет накопительный эффект. Именно благодаря ему на теле появляются темные пятна, указывающие на приближение старости. Чтобы побороть их, ухаживайте за кожей при помощи защитного крема, а также начните использовать сыворотку с натуральными отбеливателями.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть куркуму
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение