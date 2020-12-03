Как понять, что ваше тело начало стареть 

Огромная часть женщин пытается продлить молодость лица и тела всеми возможными способами. Однако, как бы мы ни старались, естественные процессы в организме рано или поздно берут свое. Какие признаки указывают на то, что вы начали стареть? Выяснял "Рамблер".

Вы теряете волосы не только на голове

Выпадение волос на голове может быть спровоцировано множеством факторов, и это не всегда указывает на старение организма. Но если вдруг вы заметили, что и на других участках тела волос стало значительно меньше, хотя вы ничего для этого не делали, скорее всего старость не за горами.

Синяки заживают крайне медленно

Один из самых распространенных, но часто игнорируемых признаков старения, — длительность заживления синяков, ран и ссадин. Если кожа регенерирует медленно, не исключено, что у вас имеются проблемы с процессами восстановления всех остальных систем.

"Солнечные" пигментные пятна

Защищать кожу от солнца нужно уже в молодом возрасте. Однако многие женщины десятилетиями игнорируют этот совет косметолога. А между тем воздействие ультрафиолета на кожу имеет накопительный эффект. Именно благодаря ему на теле появляются темные пятна, указывающие на приближение старости. Чтобы побороть их, ухаживайте за кожей при помощи защитного крема, а также начните использовать сыворотку с натуральными отбеливателями.