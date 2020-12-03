Дэвин Бругман — одна из самых эффектных бикини-моделей в Сети, на Instagram которой подписано почти полтора миллиона человек. Но кроме потрясающей фигуры и запоминающихся черт лица, эта девушка не обделена и очень острым умом. Бругман — прекрасный пример «красоты с мозгами».

До того, как начать демонстрировать купальники, Дэвин училась на бизнес-факультете колледжа Маунт-Сент-Мэри. Именно там она познакомилась с Наташей Окли, которая стала ее лучшей подругой, а позже и партнером по бизнесу.

Дэвин вместе с Наташей основали бренд купальников Monday Swimwear, модели которых впервые появились именно в блоге Бругман. Купальники, созданные подругами пользуются огромной популярностью, так же, как и страницы обеих в Instagram, на которых они демонстрируют модели бикини на своих роскошных телах.

Фотографии "девочки-бикини" — в галерее "Рамблера".