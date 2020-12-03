Модель поплатилась за откровенную съемку в Египте 

Известно, что египтяне очень трепетно относятся к своему историческому наследию, оберегая не только его сохранность, но и имидж. Еще бы, ведь туристы, приезжающие смотреть на древние памятники — один из основных источников дохода небогатой страны. В Саккаре, где находятся древнейшие пирамиды, существует множество ограничений и запретов, один из них на днях нарушил некий фотограф.

Фотохудожник, имя которого не сообщается, устроил возле одной из старейших гробниц — пирамиды Джосера, которой более 4000 лет, откровенную фотосессию с пышнотелой моделью. Издание Egypt Independent рассказало, что имя девушки — Сальма аль-Шими (Salma al-Shimi) и она известная в Северной Африке танцовщица.

Арестован был как фотограф, так и аль-Шими, причем главной виновницей задержания стала именно красотка. Возможно, никто бы даже не узнал о фотосъемке, проходившей с нарушениями законодательства и попранием исламских ценностей, но модель опубликовала несколько снимков из Саккары в своем аккаунте в инстаграме.

Знойная Сальма аль-Шими может похвастаться десятками тысяч подписчиков, поэтому весть о фотосессии в так называемой «археологической зоне» быстро разнеслась по стране. Сначала возмутились ученые, назвавшие фотосъемку непристойной, а затем подключились и исламские активисты.

С точки зрения европейца или американца, фотографии танцовщицы нельзя отнести к эротическому жанру — на девушке облегающее короткое платье, стилизованное под одежду древних египтянок и закрывающее все что нужно. Но не забывайте, что Египет — страна исламская, поэтому ее граждане имеют несколько отличное от нашего представление о пристойности.

Ну и не стоит забывать о том, что Саккара все же место погребения, хоть и очень древнее. Туристическая полиция периодически штрафует туристов за появление на территории некрополя фараонов в нетрезвом виде или в излишне откровенных нарядах, а также за вызывающее и опасное для жизни поведение.

В случае с фотографиями в мини-платье у Сальмы аль-Шими и ее фотографа не было ни одного смягчающего обстоятельства, так как оба — граждане Египта и отлично знают о правилах поведения возле пирамид, уже много лет относящихся к сокровищам всемирного наследия ЮНЕСКО

Сейчас скандальные фото удалены из аккаунта девушки, но они успели разлететься по сети и только в инстаграме можно отыскать не менее 6 фейковых аккаунтов Сальмы со снимками у пирамиды Джосера.