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Модель поплатилась за откровенную съемку в Египте 

BigPicture.ru 52 минуты назад
Известно, что египтяне очень трепетно относятся к своему историческому наследию, оберегая не только его сохранность, но и имидж. Еще бы, ведь туристы, приезжающие смотреть на древние памятники — один из основных источников дохода небогатой страны. В Саккаре, где находятся древнейшие пирамиды, существует множество ограничений и запретов, один из них на днях нарушил некий фотограф.
Фотохудожник, имя которого не сообщается, устроил возле одной из старейших гробниц — пирамиды Джосера, которой более 4000 лет, откровенную фотосессию с пышнотелой моделью. Издание Egypt Independent рассказало, что имя девушки — Сальма аль-Шими (Salma al-Shimi) и она известная в Северной Африке танцовщица.
Арестован был как фотограф, так и аль-Шими, причем главной виновницей задержания стала именно красотка. Возможно, никто бы даже не узнал о фотосъемке, проходившей с нарушениями законодательства и попранием исламских ценностей, но модель опубликовала несколько снимков из Саккары в своем аккаунте в инстаграме.
Знойная Сальма аль-Шими может похвастаться десятками тысяч подписчиков, поэтому весть о фотосессии в так называемой «археологической зоне» быстро разнеслась по стране. Сначала возмутились ученые, назвавшие фотосъемку непристойной, а затем подключились и исламские активисты.
С точки зрения европейца или американца, фотографии танцовщицы нельзя отнести к эротическому жанру — на девушке облегающее короткое платье, стилизованное под одежду древних египтянок и закрывающее все что нужно. Но не забывайте, что Египет — страна исламская, поэтому ее граждане имеют несколько отличное от нашего представление о пристойности.
Ну и не стоит забывать о том, что Саккара все же место погребения, хоть и очень древнее. Туристическая полиция периодически штрафует туристов за появление на территории некрополя фараонов в нетрезвом виде или в излишне откровенных нарядах, а также за вызывающее и опасное для жизни поведение.
В случае с фотографиями в мини-платье у Сальмы аль-Шими и ее фотографа не было ни одного смягчающего обстоятельства, так как оба — граждане Египта и отлично знают о правилах поведения возле пирамид, уже много лет относящихся к сокровищам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сейчас скандальные фото удалены из аккаунта девушки, но они успели разлететься по сети и только в инстаграме можно отыскать не менее 6 фейковых аккаунтов Сальмы со снимками у пирамиды Джосера.
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