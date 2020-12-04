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Назван препятствующий выпадению волос напиток 

Lenta.ru и ещё 3 9 часов назад
Назван препятствующий выпадению волос напиток
Фото: Lenta.ru
Ученые назвали препятствующий выпадению волос напиток. Об этом сообщает Daily Express.
Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.
Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая. Многие из тех, кто принимал участие в эксперименте, заявили о значительном увеличении активности роста волос.
Ранее трихолог Филипп Кингсли назвал обязательное условие для предотвращения выпадения волос. По его словам, для их нормального роста необходим витамин B12, который способствует образованию красных кровяных телец, доставляющих кислород в волосяные фолликулы. Специалист отметил, что нехватка кислорода может привести к утончению волос или же их выпадению.
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