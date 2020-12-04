Назван препятствующий выпадению волос напиток 

Ученые назвали препятствующий выпадению волос напиток. Об этом сообщает Daily Express.

Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.

Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая. Многие из тех, кто принимал участие в эксперименте, заявили о значительном увеличении активности роста волос.