Сексуальная бунтарка Рита Флорес 

Если вы даже не увлекаетесь политикой, феминизмом и прочими скучными вещами...

5/6 Если вы даже не увлекаетесь политикой, феминизмом и прочими скучными вещами...

Но ее популярность, вероятнее всего, опирается не на креативность и бунтарство, а на поистине выдающиеся внешние данные.

4/6 Но ее популярность, вероятнее всего, опирается не на креативность и бунтарство, а на поистине выдающиеся внешние данные.

Казалось бы, событие так себе — активисток этого движения арестовывают регулярно, но эта дама стоит того, чтобы ей уделить особое внимание.

2/6 Казалось бы, событие так себе — активисток этого движения арестовывают регулярно, но эта дама стоит того, чтобы ей уделить особое внимание.

3 декабря Тверской суд Москвы назначил административный арест участнице Pussy Riot Маргарите Коноваловой, которую больше знают как Риту Флорес. Казалось бы, событие так себе — активисток этого движения арестовывают регулярно, но эта дама стоит того, чтобы ей уделить особое внимание. (Осторожно! Обнаженная натура)

Рита Флорес известна своей активной жизненной позицией, перформансами на улицах российских городов и эпатажными выходками в соцсетях. Но ее популярность, вероятнее всего, опирается не на креативность и бунтарство, а на поистине выдающиеся внешние данные. Если вы даже не увлекаетесь политикой, феминизмом и прочими скучными вещами, фотографии Риты Флорес наверняка будут вам интересны.