Если увидите такого парня в темном переулке, не спешите бежать наутек. Скорее всего перед вами какой-то творческий человек. Журналист «Комсомольской правды» Виктор Гусейнов рассказывает истории наших соотечественников, которые решили привлечь к себе внимание с помощью тату на лице. (Далее — слова автора)

У нас с женой есть такая игра: «Скинхед или парикмахер». Правила очень простые — сидишь где-то в оживленном месте и пытаешься угадать, чем занимается выбранный персонаж. Ну, например, сидим мы в ресторанчике, заходят двое: лысые, в высоких ботинках, черных бомберах, татуировки отовсюду торчат, вылитые скинхеды из девяностых. Начинаешь прислушиваться, о чем говорят — стрижки, какие-то новые модели машинок и понимаешь, нет, это модные парикмахеры.

Вот так я сидел однажды, уставившись в лицо одному парню и думал, где же он работает, что делает. Обычно людей раздражает, когда незнакомый человек их разглядывает, но у этого был ответ — на его лбу была вытатуирована большая надпись на английском языке.

Честно говоря, у меня тоже имеется немало татуировок, детство было довольно веселым, и синяя зараза не обошла стороной и меня. Но чтобы на лице… Такого мне даже не приходило в голову, словосочетание «татуировка на лице» и «нормальная работа» никак не могли стоять рядом.

Встречая таких людей на улице и в метро, я попытался сделать портрет среднестатистического обладателя тату на лице. Так что, если увидите такого парня в темном переулке, не спешите бежать наутек, скорее всего перед вами какой-то творческий человек вроде этих.

Владимир Комаров. 32 года

Я ремесленник, работаю сам на себя, шью одежду, галантерею, перетягиваю мебель. Так как я сам себе хозяин и у меня творческая работа, неформальная внешность мне местами даже помогает, потому что люди ожидают от меня каких-то смелых решений.

Где-то мне попалась фотография мужика крутого, с татуировкой на лице, я подумал, вау, и сделал себе тоже. Если по-честному, мне просто хотелось выпендриться и меня как-то ничего не сдерживало. Маме сразу не понравилось, но я ожидал, что она как-то больше расстроится. Единственная проблема — меня часто останавливают гаишники

А вообще в Москве уже давно никто не обращает на меня внимания. Но вот я летом ездил в Крым и чувствовал, что на меня засматриваются люди и это немного раздражало. Когда я их себе колол, наверное, я и хотел такого внимания, а сейчас я стал постарше и уже, наверное, не хотел бы на это отвлекаться. Мне это не приносит удовольствия.

Наверное, сейчас я бы не стал их делать. Сейчас у меня нет потребности выпендриться таким способом. Сейчас я могу выпендриваться чем-то более серьезным.

Арсений Раскольников. 21 год

Я занимаюсь пиаром, рекламой, зарабатываю этим деньги. Мои родители творческие люди, мама композитор, отец музыкант. Я тоже нашел себя в творчестве, делаю видео проекты, клипы, пишу музыку.

Год назад я поехал в Киев, у меня была цель вернуться из этого путешествия с татуировкой, тогда не было даже мысли что это будет, но на третий день за минуту я понял, что хочу крест на лице. Для меня крест — это символ солнца, символ вселенной. Мне очень нравится, как выглядит мое лицо с этой татуировкой, это мое истинное лицо, этот крест помогает мне в моем творчестве.

Евгений 25 лет

Первую татуировку я сделал в 16 лет в честь матери. Она родилась в год дракона, дракон — это такой оберег. И началось. Сейчас я делаю татуировки, когда у меня что-то происходит в жизни, их у меня порядка пятидесяти.

Я очень давно хотел татуировку на лице, сейчас я просыпаюсь смотрю на себя в зеркало и просто кайфую от этого. Когда я хочу сделать новую татуировку, меня ничего не останавливает, потому что я стилист-парикмахер, я делаю людей лучше и это будет всегда и везде востребовано, как бы я ни выглядел.

Алексей Попов 23 года

Я профессионально занимаюсь паркуром и зарабатываю этим деньги участвую в разных съемках, тренирую людей. На мою работу татуировки не влияют никак, за исключением тех моментов, когда нужны люди абсолютно без тату и если на теле их как-то можно спрятать, то на лице особо не замажешь. Но, в целом никакого дискомфорта они мне не приносят.

Мне просто как-то раз захотелось сделать тату на лице, я пошел к знакомому татуировщику и сделал. В первые дни, я начал замечать какие-то взгляды в мою сторону и подумал, что вот это жесть! теперь так будет всегда. Первые татуировки напрягали моих родственников, но потом они свыклись.

Тедди бой Грег, 35 лет

Первую татуировку я сделал в Нью-Йорке, мне было всего 16. Как любой подросток, это был мой бунт против системы. Мне хотелось выделяться. Потом мне понравилось набивать на теле все больше картинок — музыканты, исторические личности… я даже не могу подсчитать, сколько у меня сейчас татуировок.

Почти все тело ими покрыто, только ноги остались чистыми, но я планирую набить там портреты Путина и Сталина. Татуировки на лице вообще поменяли мою жизнь, это вызов. Я доказываю, что могу быть успешным человеком с кучей тату и неважно, где они. Тем более они мне помогают развивать мой бизнес. Клиенты запоминают барбера, у которого даже лицо покрыто татуировками. Это необычно и привлекательно.

В России отношение к тату осталось еще с советских времен, когда портаки набивали исключительно бывшие зэки. Но так к этому относится в основном старшее поколение, молодежь воспринимает это уже иначе. Точно такая же ситуация в Штатах, моя мама очень недовольна, что я набиваю себе татуировки.

Комментарии экспертов

Врач-психиатр Артем Гилев:

— Желание украсить себя татуировками может быть связано с рядом причин. Одна из них — стремление привлечь внимание. Оно может встречаться у личностей истероидного типа. Бывают и болезненные причины, когда человек пытается «защитить» себя от злых сил особыми символами на коже по бредовым мотивам. Но в большинстве случаев нанесение татуировок — это дань моде и желание украсить свое тело.

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Ольга Олисова:

— Краска, которая вводится подкожно при татуировках, является антигеном, то есть чужеродным для организма веществом. Поэтому после нанесения татуировки могут развиваться аллергические реакции. Нередки случаи развития псевдолимфомы кожи на месте татуировок. Это доброкачественное разрастание лимфоидной ткани в виде узелков, которое требует серьезного лечения. Псевдолимфома может переродиться в злокачественную лимфому кожи. Чаще всего это происходит при использовании красной краски. То же самое касается и татуажа бровей. У одной из пациенток с татуажем мы наблюдали саркоидоз кожи (хроническое воспалительное заболевание, при котором на коже образуются не рассасывающиеся узелков мелкого или крупного размера. — Прим. Ред.).