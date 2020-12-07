Юные красотки Кристина и Виктория — дочери знаменитого испанского певца Хулио Иглесиаса и младшие единокровные сестры его не менее известного сына Энрике . «Рамблер» собрал лучшие снимки красавиц.

Девушки родились 1 мая 2001 года и год назад начали штурм модного Олимпа. Что неудивительно, учитывая их внешние данные и наследственность — их мать Миранда Рейнсбургер в прошлом также была известной голландской моделью. Красавицы исправно посещают все модные светские мероприятия, например, такие как Бал дебютанток в Париже и бал Института костюма Метрополитен-музея. Разумеется, в этом году девушки отказались от привычной активной жизни из-за пандемии коронавируса.

Сестры очень привязаны друг к другу и регулярно публикуют совместные фотографии в своих аккаунтах. Особенно много таких снимков у Виктории. Кстати, она немного уступает сестре в количестве подписчиков — 133 тысячи человек против 140 тысяч у Кристины, хотя даже близкие люди не сразу различают девушек. Впрочем, сестры не соперничают друг с другом и даже подчеркивают сходство, появляясь на приемах в одинаковых нарядах (например, на балу Института костюма Метрополитен-музея). На такое не решаются порой даже самые смелые модницы.