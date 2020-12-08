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Как сейчас выглядит самая молодая модель Victoria’s Secret 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Модель из Чехии Каролина Куркова прославилась благодаря своему сотрудничеству с брендом Voctoria's Secret. Она стала одной из самых молодых моделей, кто вышел на подиум, демонстрируя их белье. "Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь девушки.
В одном из интервью модель рассказывала, что ее подруга была фотографом и хотела попрактиковаться на ней, а потом отправила ее снимки в модельное агентство в Праге. Юную Каролину взяли, когда ей было 14 лет. Сначала девушка работала в Чехии, а потом ее пригласили в Италию.
Во время работы Куркова познакомилась со многими дизайнерами, среди которых была и Миучча Прада. Модельер была восхищена параметрами юной девушки и отшила по ее меркам целую коллекцию. Как говорила сама Куркова, модельный бизнес вселил ей уверенность в себе.
Позднее модель переехала в Нью-Йорк, где начала сотрудничать с Victoria's Secret. Впервые на подиум и продемонстрировала нижнее белье в 17 лет, что сделало ее одним из самых молодых "ангелов".
С тех пор Куркова успела сотрудничать со всеми модными брендами и журналами. Она входила в список самых высокооплачиваемых моделей и стала супермоделью своего времени. Сейчас она продолжает работать в этой сфере, но уже гораздо реже.
В 2010 году Куркова вышла замуж за актера Арчи Друри. Сейчас супруги воспитывают двоих детей и живут в США: у них есть недвижимость в Майями и Нью-Йорке.
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Красота , Фото , Каролина Куркова
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