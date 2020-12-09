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Звезды показывают, как правильно отдыхать у бассейна 

Елизавета Назарова 42 минуты назад
Пока в России уже наступила зима, в некоторых городах выпали сугробы размером с человека, западные звезды ведут свой привычный образ жизни. В их загородных домах есть бассейны с подогревом, и пока не наступила даже осень, поэтому они могут себе позволить устроить себе собственное лето. "Рамблер" собрал фотографии самых ярких отдыхающих красоток.
Зарубежные звезды зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе собственный бассейн в доме. Климат в Калифорнии способствует тому, что нежиться на солнышке можно круглый год. Вне зависимости от сезона они дразнят своих подписчиков теплыми фотографиями, которые окунают в лето.
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