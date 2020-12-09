Российские мужчины стали массово делать пластику

Пластические хирурги отмечают тенденцию, что все больше представителей сильного пола приходят, чтобы улучшить свою внешность при помощи пластической хирургии.

Управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник рассказала, что российские мужчины после 45 лет все чаще обращаются за помощью и за последние пять лет число таких пациентов выросло в три раза, пишет NEWS.ru.

Она сообщила, что на первом месте по количеству операций среди мужчин — ринопластика (исправление деформаций носа), эта потребность у них возникает либо после травмы, либо из–за врожденных особенностей. На втором месте — операции по омоложению (эндоскопический лифтинг, круговая подтяжка лица, коррекция кожи вокруг глаз. За последние пять лет таких манипуляций стало минимум в два раза больше.

Также она отметила, что среди молодых людей до 25 лет в последние годы обрела популярность отопластика (исправлению ушных раковин).

Ранее пластический хирург высшей категории Юрий Иншаков рассказал, что популярность среди женщин начала обретать операция по удалению грудных имплантов и замену их на меньший размер. Он объяснил, что данная операция абсолютно безопасна и занимает около 40 минут, но после удаления импланта нужно либо устанавливать новый, либо делать операцию по подтяжке груди, передает ФАН.