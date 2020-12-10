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Зимние купальщицы, которым не нужно ждать Крещения 

BigPicture.ru 6 часов назад
До Крещения еще немало времени, но некоторым любителям зимнего купания не нужен повод, чтобы погрузиться в бодрящую полынью. Когда-то давно человека, называвшего себя «моржом», представляли как крепко сбитого мужчину средних лет с махровым полотенцем и красным счастливым лицом. Сегодня этот стереотип разрушен и все чаще мы представляем любителя зимнего купания как спортивную красавицу в купальнике (или без).
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