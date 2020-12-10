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Бегущая по волнам: голая серфингистка из Австралии покоряет океан 

BigPicture.ru 4 часа назад
Фелисити Пальматир (Felicity Palmateer) начала снимать потрясающий мини-фильм, в котором покоряет волны на Гавайях, Фиджи и в Западной Австралии. Блондинка из Перта соединила в видео любовь к искусству и серфингу, катаясь на доске обнаженной. Таким образом красотка воплотила идею женственности и свободы.
28-летняя Фелисити Пальматир рассказала, что съемки фильма «До мозга костей» были весьма насыщенными и вдохновляющими. Несмотря на то что видео получилось провокационным, в нем есть много красивых моментов.
Впервые мысль о создании фильма пришла к серфингистке три года назад. Сначала идея казалась девушке чересчур смелой, но потом она рискнула воплотить свое желание и начала съемки.
На кадрах красотка преодолевает огромные волны в чем мать родила.
Длительность мини-фильма — всего четыре минуты. Фелисити раскрывает в нем личную идею свободы. Для девушки искусство и серфинг подобны медитации. Они мотивируют ее и помогают отдохнуть от будней.
Самым сложным было подобрать подходящие места для съемок необычного проекта. Продюсер Джонатан Дженкинс говорит, что дождаться подходящей погоды и зрелищных волн в нужной локации довольно непросто.
Сплоченная команда состояла из профессиональных операторов. Они использовали лучшие камеры и дроны.
Кроме видеооператоров в съемках участвовали известные фотографы, которые запечатлели самые захватывающие моменты.
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