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Почему «Красу Росгвардии» уволили со службы 

BigPicture.ru 49 минут назад
Год назад прапорщик полиции Анна Храмцова стала известной за один день. Эффектная блондинка в форме победила в конкурсе «Краса Росгвардии» и ее фото заполонили интернет. Но как оказалось, после своего триумфа девушка служила родине совсем недолго. Нет, она не покинула армию, чтобы уйти в модельный бизнес — ее просто уволили за нарушение устава.
Журналисты выяснили, что причиной увольнения Анны Храмцовой стал пост в инстаграме. Девушка сняла видео для своего аккаунта на работе. В свердловском управлении Росгвардии сообщили, что в ролике видны служебные помещения, что строго запрещено.
Но у самой красавицы на этот счет совсем другое мнение — Анна считает, что причина ее увольнения кроется в зависти со стороны коллег, в том числе старших по званию. Храмцова дала интервью «Радио Москва», в котором рассказала детали инцидента.

«Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц».

Анна рассказала, что первые проблемы с сослуживцами у нее начались сразу же после победы в конкурсе. Она тут же начала ощущать неприязненное отношение и обстановка вокруг становилась все более напряженной.
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Красота , Фото , Росгвардия
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