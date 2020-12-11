«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» 

Медиа десятилетиями транслируют формулу успеха, которая якобы напрямую связана с красотой. У богатых и счастливых — идеальные фигура, кожа, волосы, зубы. И, следовательно, идеальная жизнь. В реальности это, конечно же, не так. Растяжки, целлюлит, различного рода недостатки и несовершенства являются типичными физиологическими особенностями человеческого тела, но в обществе их принято стесняться и всеми силами скрывать. Это порождает множество комплексов не только у взрослых женщин и мужчин, но у детей и в особенности у подростков. Популярные блогеры и активисты бодипозитива рассказали «Ленте.ру» о том, как стандарты красоты разрушали их жизнь и какой ценой они добились успеха, несмотря на порицание общества.

«Женщина обязана выглядеть сногсшибательно и в пылу сражений, и за секунду до смерти»

Женская красота является одним из важнейших художественных инструментов киноиндустрии. В разные эпохи образы и внешний вид менялись в зависимости от потребностей аудитории. Во времена немого кино типаж актрис определялся очень просто: это должна была быть молодая женщина с большими глазами, тонкими губами с четким контуром и пышными волосами.

Такой формат соблюдался из-за специфики изображения — от исполнительниц требовались яркие выразительные черты лица, заметные на экране. Кроме того, такой типаж притягивал мужчин, а женщины стремились быть похожими на любимиц противоположного пола. Одними из наиболее популярных актрис того времени были Мэйбл Норманд, Вера Холодная , Лиллиан Гиш и Мэри Пикфорд , внешность которых считалась эталоном красоты.

Марлен Дитрих, К 60-м в кино сформировался образ идеальной женщины. Внешность была улучшена до нереалистичности за счет косметики и обилия искусственного студийного света. Культ молодости и красоты вынуждал девушек любого возраста поддерживать свежий и юный вид в повседневной жизни. Примерами для подражания тогда стали Мэрилин Монро Вивьен Ли и Мария Стюарт.

Через несколько десятилетий невинный образ леди сошел на нет. На смену ему пришли решительные и сильные героини. Обязательным атрибутом экранной красотки 1980-1990-х была сверхсексуальная внешность.

Соблазнительные актрисы приковывали внимание атлетичным телосложением, большой грудью, упругими ягодицами, чувственными губами и длинными волосами

«Женщина-воин», волнующая взгляд зрителя, обладала холодным рассудком и интеллектом, что еще больше подливало масла в огонь эротических фантазий мужчин. Главные героини таких лент, как «Лара Крофт: расхитительница гробниц», «Зена — королева воинов», «Обитель зла» и «Женщина-кошка» укрепили в сознании общества стереотип о том, что женщина обязана выглядеть сногсшибательно, что бы с ней ни произошло — и в пылу сражений, и за секунду до смерти.

Игра на комплексах

Завышенные требования к человеческой внешности навязывает и порноиндустрия. Сейчас кино с отметкой 18+ в большинстве своем показывает аккуратные женские тела без единого намека на волосяной покров. Однако так было не всегда. Мода на женское бритье возникла после 1915 года, когда американский бизнесмен и основатель бренда Gillette Кинг Камп Жиллетт (King Camp Gillette) решил удвоить доходы и распространить свою продукцию для бритья и ухода за телом еще и на женскую половину общества.

Реклама продукта сыграла на комплексах и неуверенности покупательниц, вынуждая их приобретать средства для депиляции.

В начале 1900-х годов стали популярны откровенные наряды, оголяющие ранее скрытые части тела, такие как подмышки и ноги, что еще больше подстегивало дам удалять «нежелательные» волосы

Вместе с тем порно вселило в людей неуверенность в «правильности» своих половых органов. Отсюда появляются такие процедуры, как вагино— и лабиопластика, перинеопластика; пластика полового члена — лигаментотомия и так далее. Клиентов клиник эстетической медицины заставили забыть о том, что форма гениталий — вещь сугубо индивидуальная и редко имеет отношение к какой-либо патологии. «Идеальная» картинка на экране толкает людей к мысли о собственной неполноценности, что приводит к различным комплексам и неприятию своего тела.

Твое тело — твое дело

В эпоху социальных сетей трудно не сравнивать себя с другими пользователями. Реальность такова, что большинство юзеров показывают только лучшие стороны себя и своей жизни, оставляя правду за кадром. На фотографиях запечатлены красивые улыбчивые люди с белоснежными зубами, лоснящейся кожей без морщин, растяжек и целлюлита. Женщины показывают свои тела после родов, хвастаясь идеальной фигурой без признаков вынашивания ребенка, а мужчины демонстрируют скульптурную мускулатуру.

Но вместе с трендом на «идеальность» заметно возросла популярность бодипозитива — движения, которое выступает за право комфортно себя чувствовать в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться и принимать тела других людей такими, какие они есть. Бодипозитив помогает женщинам и мужчинам изменить восприятие своего образа и роли в обществе, бороться с навязанными стандартами красоты и распространять идеи вариативности внешнего вида.

На Западе бодипозитив давно стал частью жизни общества. Люди не боятся самовыражаться и выглядеть так, как хочется. Модные бренды стремятся показывать моделей разных рас, типажей и комплекции. Например, героем рекламной кампании марки нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, стал темнокожий плюс-сайз-манекенщик с несколькими татуировками, девушка с растяжками на бедрах снялась в бикини для бренда Inamorata Woman, основанного супермоделью Эмили Ратаковски, а модель с ампутированной ногой стала лицом британской марки Kurt Geiger.

Kurt Geiger / @bernadettehagans

Бернадетт Хагенс для бренда Kurt Geiger

Более того, активно продвигается идея «бесполости» одежды — мужчины носят платья и каблуки без страха быть осужденными. Так, 26-летний исполнитель Гарри Стайлс часто появляется на публике в юбках и платьях. В интервью для Vogue певец признался, что женская одежда всегда его привлекала, и он открыто проявляет к ней интерес. В гардеробе рэпера Канье Уэста можно обнаружить кожаную юбку Givenchy, которую он часто надевает во время туров. Солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето , возглавляющий топ самых сексуальных мужчин в мире, славится любовью к романтическим платьям с цветочным принтом, разноцветным шубам и юбкам.

Российское общество только начинает развиваться в этом направлении, однако уже сейчас набирают популярность блоги, авторы которых не боятся показывать свою реальную жизнь без прикрас, принимая себя такими, какие они есть. Некоторые из них рассказали «Ленте.ру» о своем восприятии современных стандартов красоты и борьбе с навязанными стереотипами.

«Люди пишут, что у меня грудь рожавшей сорокалетней женщины»

Ася, Москва, 17,8 тысячи подписчиков

Для меня бодипозитив — это когда твое тело только твое дело, когда ты принимаешь, не осуждаешь и не оцениваешь по внешнему признаку других людей. Никого не должны волновать чужие тела.

@asyalunegova

Мне бодипозитив очень помог принять себя. Я высокая — 180 сантиметров. Я все время сильно сутулилась, потому что в школе надо мной издевались за то, что я выше всех. Это было достаточно сложно, я до сих пор сутулюсь. Но сейчас мне помогает принять себя понимание того, что на самом деле я не такая миниатюрная феминная девочка, какой меня ожидает видеть общество.

Хотя я не была полной, сверстники все равно называли меня жирафом и бегемотом. У меня достаточно рано началось половое созревание, соответственно — вторичные половые признаки начали давать о себе знать раньше, чем у других. Из-за этого я испытывала сильный дискомфорт.

Я сравнивала себя с женщинами из модных журналов. Я до сих пор помню старую рекламу Venus: там у девушки были такие ровные и гладкие подмышки, а у меня тогда только начали расти волосы, и я не понимала, почему мы отличаемся. Я думала, что у меня уродливые подмышки, а у всех остальных красивые. Сейчас я редко бреюсь. Мне комфортно с волосами.

В интернете постоянно критикуют мою грудь. Она у меня довольно обвисшая, и люди пишут, что это кошмар и что у меня уродливая грудь рожавшей сорокалетней женщины

Мне даже писали, чтобы я сделала операцию. В какой-то момент я действительно хотела скорректировать форму, но сейчас я просто приняла это. Я не буду ложиться под нож хотя бы потому, что я достаточно трусливая. Я стала раскрепощенной, и это вовсе не про уверенность в своем теле, скорее про открытость.

«Папа говорил про ногти: «Сотри. А что дальше — юбку наденешь?». И вот я в ней»

Влад, Москва, 53,4 тысячи подписчиков

Я искренне считаю, что женщина никому ничего не должна. Это ее право — бриться или нет. В прошлом из-за рекламы и обложек журналов мне казалось, что у девушки не должно быть волос, что это некое правило. Мужчинам в моем окружении нравятся гладкие женские тела — так же, как и их девушкам.

@uonlad

Я часто получаю негатив в свою сторону. Последней обсуждаемой темой стали мои подмышки — настолько глупой претензии я еще не слышал. И парни, и девушки под каждым роликом мне пишут: «побрейся». Посмотрел бы я на них, если бы они сказали это какому-то восточному парню с обильным волосяным покровом. Даже если мне пишут не негатив, а что-то «положительное», например: «Как круто! Заплети косички!» или «Покрась их в зеленый» — меня это убивает. Зачем делать из этого фрик-шоу? У каждого человека есть волосы, я не понимаю, зачем заострять на этом внимание.

На маникюр я хожу уже два года. Я начал делать его еще до того, как он стал трендом у всей нашей эстрады. Тогда людей это удивляло, на моей странице все обсуждали только это. Мне было страшно, и я прятал свои черные ногти. В то время я еще не был блогером, я был простым «парнем с района», который хотел развиваться в этом направлении. Сейчас я даже не замечаю, что ногти накрашены, да и люди как-то привыкли.

У меня нет рамок, никогда их не было. Я могу надеть все, что угодно, если мне это будет нравиться и подходить. Когда я надел юбку, мне не было страшно, так как я это делал в хорошем люксовом районе, где море охраны и нет быковатых людей. Прохожие просто прогуливались мимо и фотографировали меня, ничего особенного, мне не привыкать.

В метро, например, я часто вижу случайные вспышки камер. Подписчики, люди, которые меня знают, блогеры, да и артисты заценили бы такой выход. А у случайных людей, которые увидели меня в юбке, конечно, был диссонанс. И мама удивилась, что я взял ее юбку. В итоге она подумала и кинула респект. Папа же всегда говорил про ногти: «Сотри. А что дальше — юбку наденешь?». И вот я в ней. Конечно же, он против, но тараканы в его голове — не мои проблемы.

Мне часто говорили, что я должен защищать родину, не должен красить ногти, должен носить только вещи из мужского отдела и тому подобное. В основном эти фразы определяют собеседника либо как манипулятора, заинтересованного в провоцировании на нужное ему действие, либо как человека с низким уровнем интеллекта и культуры.

Никто не поможет стать увереннее, кроме самого тебя. Никто не сможет дать тебе уверенность, пока ты сам не захочешь этого и не сдвинешься с места

Я не стремлюсь специально мотивировать своих подписчиков. Я такой, какой есть. Они сами видят и чувствуют что-то, сами находят для себя то, что им нужно. В таком случае я рад быть полезным.

«Мы смеялись над учительницей, у которой под капроновыми колготками были видны волосы»

Настя, Санкт-Петербург, 5,5 тысячи подписчиков

На мое принятие себя повлияли феминизм и взросление. Я бы не сказала, что сильно ненавидела себя когда-то. Принять пришлось только волосы на теле, растяжки и целлюлит.

@justmorkovka

Бывало, я предвзято относилась к другим женщинам из-за навязанных культурой стереотипов. Например, в школе мы смеялись над учительницей, у которой под капроновыми колготками были видны волосы на ногах. Мы шеймили девочек, которые не хотели долгих отношений, рано забеременели или уводили чужих парней.

Конечно, раньше я сравнивала себя с эталонами красоты. Мой первый парень был любителем порно и абьюзером, поэтому я часто слышала сравнения с Меган Фокс , Леной Шейдлиной и так далее.

В сети мне пишут, что волосы на теле — это мерзко и что я пропагандирую «быть обезьяной»

Последние полгода я вообще не брею свое тело, а ноги — уже три или четыре года. Я просто поняла, что это тупое занятие, которое не приносит пользы. Подмышки стала отращивать во время карантина, чтоб покрасить — ради веселья, а в итоге привыкла и стало жалко сбривать. А лобок брить для меня особенно ужасно: волосы врастают и чешутся.

Бриться начала, когда появились первые волосы, потому что «так принято». Ну и плюс когда парень появился, мне стыдно было быть волосатой.

Последние десять лет модно иметь большие открытые глаза. У меня был комплекс по этому поводу, и я хотела сделать блефаропластику. Сейчас мне это не нужно. Я уверена в себе. Мне помогает любовь моего партнера, фидбэк от подписчиков и мои внутренние ресурсы. В своем блоге я стараюсь мотивировать людей на принятие себя. Это важно, потому что тело человека не определяет его ценность. Я бы очень хотела, чтобы девочки перестали ассоциировать себя с товаром и опирались на внутренние ощущения и достижения в жизни. Потому что тело у нас одно, и это наш дом.

«Уже классе в четвертом я переживала, не видно ли мой живот»

Аня, Москва, 51,9 тысячи подписчиков

Бодипозитив для меня лично — это возможность пересмотреть отношение к своему телу и изменить то, как его воспринимают в обществе. Почему для женщин устанавливают такие нереалистичные стандарты красоты и почему я с 11 лет считаю себя толстой, хотя это не так? Почему размеры одежды во многих масс-маркетах очень странные, и лекала никак не предполагают вариативность тел?

@ochen.panda

Обо всем этом мне когда-то помог задуматься бодипозитив. Теперь я считаю, что рефлексия помогла мне меньше ненавидеть себя и свое тело. Бодипозитив определенно мне помог, но все-таки не стоит забывать, что это в первую очередь общественное движение, а не курсы «как полюбить себя». Это бесконечный путь. Да, мне удалось уменьшить количество комплексов, но за то же время успели появиться новые. В общем, надо помнить, что все мы — живые люди и чувствуем себя на протяжении жизни по-разному.

Мне с детства все кому не лень давали непрошенные комментарии по поводу внешнего вида, хотя выглядела я абсолютно обычно, была худым ребенком. Интересно, что уже классе в четвертом я переживала, не видно ли мой живот, и считала, что нужно, чтобы он был совсем плоским. Я бы очень хотела, чтобы наши медиа и общество в целом менялись в лучшую сторону, чтобы у нынешних детей не было даже мысли о том, что они «неправильные» и должны садиться на диеты с раннего возраста.

Конечно, раньше я могла относиться предвзято к другим девушкам. Мне кажется, один из классических примеров внутренней мизогинии — это наше отношение к женщинам, которые сделали пластическую операцию, чтобы выглядеть более конвенционально. Почему-то есть такое заблуждение, что раз я за бодипозитив, то обязательно должна ненавидеть косметику и осуждать всех, кто увеличивает грудь. Но для меня кайф как раз в том, чтобы поддерживать всех женщин и вообще людей в том, как они хотят выглядеть.

Бывало такое, что люди мне писали: «Вот нормальная полнота — это когда у женщины большие грудь и бедра. Тогда это сексуально и круто. А у тебя не так, значит, ты уродина и никому не нужна»

Еще я часто слышу фразу: «Да на тебя такую никто даже не посмотрит, какому мужчине захочется с такой быть» — как будто я существую и живу только ради того, чтобы понравиться кому-то внешне.

Было и такое, что я сравнивала себя с эталонами красоты. Очень сильно в этом плане на меня повлияло аниме. Девушек там всегда изображали с очень тонкими ногами и широченным thigh gap (промежуток между бедрами), а значит, мне нужно постоянно ставить свои ноги колесом и напрягать их так, чтобы, когда ступни стоят вместе, ноги все равно друг друга не касались. Звучит абсурдно, но в 13 лет это было важно.

До недавнего времени медиа были буквально наполнены исключительно белыми, высокими и худыми моделями и актрисами, с которыми волей-неволей начинаешь себя сравнивать. Сейчас эта огромная махина хоть немного, но начала сдвигаться: стало больше репрезентации, толстых моделей, людей с разным цветом кожи и разного возраста.

Часто толстым людям (и мне в том числе) пишут: «Вау, ты так вдохновляешь, вот это уверенность в себе», хотя, возможно, я просто выложила фото в купальнике с моря, потому что хорошо провела там время, и даже не закладывала какой-то особый посыл. Если я кому-то помогаю переосмыслить свое отношение к себе — я очень этому рада! Но не стоит воспринимать любого толстого блогера просто как объект для вдохновения.

Иногда от мысли, что мое существование уже воспринимается как политическое высказывание, мне становится некомфортно. Я не должна всегда «радовать» и «вдохновлять», а то получается какое-то вечное Восьмое марта (в его извращенном понимании).

Я советую пересмотреть свои подписки в соцсетях и отписаться от страничек, которые заставляют вас чувствовать себя плохо или неуверенно в себе. Ведь множество людей подписаны на какие-то паблики, мотивирующие похудеть или постоянно транслирующие мизогинное отношение к женщинам и их телам. Я обнаружила, что в Instagram вообще-то куча таких же толстых женщин, как я, что они живые, выкладывают фотографии с друзьями, классно одеваются и имеют успешную карьеру. Мне стало намного легче.

«Было весело шутить над жирухами в лосинах»

Влада, Киев, 36,2 тысячи подписчиков

Бодипозитив для меня — это возможность принимать свое тело в любом виде, а также не порицать остальных людей за их внешние данные.