Женщина показала способы визуально увеличить грудь

Блогерша показала способы визуально увеличить маленькую грудь с помощью одежды. Ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

Пользовательница Ясмин (Yasmeen) посоветовала подписчикам надевать водолазки, а не лонгсливы с декольте, чтобы перевести внимание с бюста на лицо. В то же время для придания объема верхней части тела необходимо надевать куртки с карманами в области груди.

Кроме того, женщинам с маленьким бюстом юзерша порекомендовала под топами из полупрозрачной ткани носить кружевные бюстгальтеры без косточек — это визуально увеличивает грудь на несколько размеров. По словам Ясмин, таким же эффектом обладают рубашки и топы с объемными деталями в области бюста.

В конце она также призвала обладательниц небольшой груди выбирать футболки с глубоким декольте и V-образным вырезом. Она считает, что такие вещи подходят только женщинам с маленьким бюстом.