Учительница из Тулы стала порноактрисой 

Всем известно, что учителя у нас получают немного. Именно поэтому в этой профессии остаются только те, кто имеет к ней призвание. Остальные не выдерживают и ищут, где им будет лучше и денежнее. Например, тульский педагог Надежда Никитина решила попробовать себя во взрослом кино и у нее получилось! (Осторожно! Обнаженная натура).

Надежда родилась в Туле в 1989 году в самой обычной семье. В школе она училась очень хорошо и закончила ее с золотой медалью. После этого Никитина поступила в Тульский государственный педагогический институт на филологический факультет и получила красный диплом по специальности учитель русского языка и литературы.

После вуза Надежда пошла преподавать свои предметы в среднюю школу и очень скоро столкнулась с классической проблемой отечественных педагогов — низкой зарплатой. Денег катастрофически не хватало и Никитина начала подрабатывать репетиторством. Но спустя время ей стало ясно, что даже таким способом денег не заработать, а кроме этого, женщина охладела к некогда желанной профессии.

Закончилось все тем, что Надя уволилась с работы и отправилась в Москву, поступать в театральный институт. Она успешно сдала экзамены и начала осваивать новую для себя профессию, параллельно участвуя в театральных постановках. Жизнь в столице — удовольствие дорогое и когда начинающей актрисе предложили подработать фотомоделью, она тут же согласилась.

Природа щедро наделила Надежду широкими бедрами, узкой талией и пышной грудью и вполне естественно, что вскоре она получила предложение сняться обнаженной. Первые фотосессии в формате «ню» оказались более чем успешные, а кроме этого они показали женщине, что она привлекательна и желанна.

Когда Никитиной предложили попробовать себя в порно, то она недолго думала и согласилась. Надежда рассказала, что первый опыт секса перед камерой был вполне удачным. Сначала она стеснялась, но очень быстро освоилась и начала играть на камеру.

Талант бывшей учительницы оценили продюсеры порноиндустрии и вскоре восходящая звезда взрослого кино оказалась в Венгрии, где заключила свой первый крупный контракт, как Ева Бергер (Eva Berger).

В отличие от многих коллег по цеху, Никитина не скрывает подробности своей личной жизни. В одном из интервью порнозвезда рассказала, что на заре своей карьеры во взрослом кино встречалась с хорошим парнем.

Жених Нади не был против ее профессии, чего нельзя сказать о его родственниках. Так как родители возлюбленного постоянно требовали от Нади бросить съемки и мешали их счастью, молодым людям пришлось расстаться.

После этого неудачного опыта построить личную жизнь, Надя перестала искать женское счастье и с головой погрузилась в свою интересную и денежную работу. В 2016 году она познакомилась со скандальным актером Алесеем Паниным, который ввел Надю в мир российского шоу-бизнеса. Вскоре порноактриса снялась в клипе Стаса Костюшкина , а затем в образовательном фильме для молодежи о профилактике венерических заболеваний.

Но в России Надя Никитина все равно не осталась, так как она лучше чувствовала себя в качестве Евы Бергер. Сейчас женщина постоянно живет в Будапеште и активно снимается. Ее заработок составляет от 500 до 1500 евро за съемочный день, при этом актриса не считает такие деньги легкими. По ее мнению съемки в порно — это тяжелый физически и морально труд. Но бросать свою новую профессию при этом Никитина не намерена.