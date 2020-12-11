Для миллионов поклонников гламурные звезды — кумиры, а для своих детей они просто мамы. Пока все восхищаются горячими фотографиями супермоделей и актрис, осыпая их лайками в соцсетях, сыновья и дочери просят известных родителей вести себя поскромнее. Юным отпрыскам не нравится, что матери выставляют полуобнаженные снимки на всеобщее обозрение. Узнайте, что отвечают знаменитости своим детям на подобные замечания, из нашего материала.

Недавно Хайди Клум рассказала, что дети часто возмущаются, видя ее откровенные фотографии в соцсетях. Супермодель ответила им, что ей нравится такой образ, и она не собирается меняться. Дети красотки из Германии — не единственные звездные отпрыски, недовольные откровенными фотосессиями матерей.

Аманда Холден провела большую часть карантина, загорая в саду. Британская актриса часто публиковала пикантные снимки в бикини у дома в Суррее. Ее дети оказались не в восторге от пристального внимания поклонников к горячим кадрам.

52-летняя телеведущая Лиззи Канди не раз говорила, что любит ходить обнаженной. Сыновьям женщины не нравится, когда она выставляет фотографии в купальниках в Инстаграме. Тем не менее, дети не просят ее удалять провокационные снимки.

46-летняя певица Луиз Реднапп — еще одна горячая мамочка, для которой не существует ограничений. Она часто раздевается до нижнего белья, радуя подписчиков в Инстаграме.

Даже 62-летняя актриса Дениз Уэлч не комплексует и выставляет в соцсетях фотографии в купальнике. Ее сын Мэттью Хили, фронтмен группы «1975», тоже делал ей замечания.

Материнство не отвлекло Ким Кардашьян от гламурного образа жизни. Многодетная мать продолжает тусить на светских вечеринках и позировать для сексуальных снимков.

Кортни не отстает от старшей сестры и тоже регулярно пополняет новостную ленту горячими фотографиями, успевая заботиться о троих детишках.