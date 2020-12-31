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Культовая итальянская актриса Моника Беллуччи во всем мире считается эталоном красоты и женственности. Многие считают ее внешность и харизму неповторимой. Однако в Сети сейчас громко обсуждают "молодую копию Беллуччи".

Так, девушка с ангельскими чертами лица и копной темных волос заинтересовала пользователей сходством с актрисой, которой восхищаются миллионы.

Как выяснил "Рамблер", эффектную красавицу с пышными формами зовут Лорель Мари. Интересно, что у девушки совсем не итальянские, а доминиканские и австралийские корни.