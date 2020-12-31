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Молодая «копия» Беллуччи восхитила соцсети 

Диана Товсепова 11 часов назад
Культовая итальянская актриса Моника Беллуччи во всем мире считается эталоном красоты и женственности. Многие считают ее внешность и харизму неповторимой. Однако в Сети сейчас громко обсуждают "молодую копию Беллуччи".
Так, девушка с ангельскими чертами лица и копной темных волос заинтересовала пользователей сходством с актрисой, которой восхищаются миллионы.
Как выяснил "Рамблер", эффектную красавицу с пышными формами зовут Лорель Мари. Интересно, что у девушки совсем не итальянские, а доминиканские и австралийские корни.
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Красота , Фото , Моника Беллуччи
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