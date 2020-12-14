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Россиянки в Сети рассказали, что выдает «колхозниц» 

Диана Товсепова 6 часов назад
Россиянки в Сети раскрыли, что выдает «колхозниц»
Фото: depositphotos.com
О том, как должна выглядеть идеальная женщина, спорят во всем мире уже не одно десятилетие. Однако в России стандарты красоты и ухоженности отличаются от того, что принято во всем мире. Как выяснил "Рамблер", в Сети россиянки обсудили, что выдает "колхоз" во внешнем виде женщины.
Оказалось, что основные "симптомы колхоза" проглядываются в том, как женщина накрашена:

"Когда губы выше контура красят и типа не видно. ВИДНО, МОИ ДОРОГИЕ, ВИДНО…"

"Большие объёмы нарощенных ресниц… выглядят будто гусеницы"

"Рыжие румяна и нарисованные транспортиром черные брови, заправленные за уши"

"Для меня колхоз, это блестящий нос)) нарощенные опахала-ресницы…"

"Слишком яркий макияж, голубые или фиолетовые блестящие тени, розовая помада…"

"Надеюсь, никому не надо говорить, что синей тушью для ресниц не стоит краситься уже 10 лет как?))…"

"Тональник толстым слоем, бронзер, хайлайтер и пудра в виде маски на лице говорит о том, что женщина не ухаживает за кожей, а только замазывает все, и не видит того, что в 2020 году так уже никто не делает. ".

Соцсети
Многие решили, что "колхоз" видно по рукам:

"Длинные наращенные ногти со сложным дизайном — это просто ужас. Вот эти все елочки, вензеля, стразы должны остаться далеко в 2005-м!".

Другие россиянки назвали предметы гардероба, которые сейчас далеко не в тренде. Среди них оказались колготки "в сеточку", люрекс, меховые жилетки и "шубы до пят", джинсы с заниженной талией, бахрома и странные вычурные принты с агрессивными надписями.
*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
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