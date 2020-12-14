Россиянки в Сети раскрыли, что выдает «колхозниц»

"Когда губы выше контура красят и типа не видно. ВИДНО, МОИ ДОРОГИЕ, ВИДНО…"
"Большие объёмы нарощенных ресниц… выглядят будто гусеницы"
"Рыжие румяна и нарисованные транспортиром черные брови, заправленные за уши"
"Для меня колхоз, это блестящий нос)) нарощенные опахала-ресницы…"
"Слишком яркий макияж, голубые или фиолетовые блестящие тени, розовая помада…"
"Надеюсь, никому не надо говорить, что синей тушью для ресниц не стоит краситься уже 10 лет как?))…"
"Тональник толстым слоем, бронзер, хайлайтер и пудра в виде маски на лице говорит о том, что женщина не ухаживает за кожей, а только замазывает все, и не видит того, что в 2020 году так уже никто не делает. ".
"Длинные наращенные ногти со сложным дизайном — это просто ужас. Вот эти все елочки, вензеля, стразы должны остаться далеко в 2005-м!".