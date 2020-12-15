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Плюс-сайз-модель снялась для обложки Vogue в просвечивающем грудь наряде 

Lenta.ru 5 часов назад
Плюс-сайз-модель снялась для обложки Vogue
Фото: @palomija
Американская плюс-сайз модель Палома Эльсессер приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку модного издания Vogue. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети снимке 28-летняя манекенщица запечатлена на фоне озера в платье бренда Michael Kors из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается грудь. На другом фото о Эльсессер позирует, лежа на поверхности воды в длинном платье светлого оттенка с декольте.
В подписи к публикации, которая набрала больше 134 тысяч лайков, знаменитость выразила благодарность сотрудникам издания за возможность попасть на обложку женщине невысокого роста, больших размеров и смешанной расы.
@palomija
Автором съемки выступила известный модный фотограф Энни Лейбовиц. Среди ее культовых работ — портрет Йоко Оно и Джона Леннона для журнала The Rolling Stone, обложка Vanity Fair с обнаженной беременной Деми Мур и фотография Вупи Голдберг в ванне с молоком.
Поклонники оценили внешний вид модели и поздравили ее в комментариях под постом. «Выглядишь просто потрясающе! Поздравляю!», «Ты заслужила! Это невероятно, это история. Поздравляю, Палома», «Это прекрасно, Палома! Теперь у слова супермодель появилось новое значение», «Ты словно сошла с картины!» — хвалили они.
Ранее Эшли Грэм и другие плюс-сайз-модели попозировали в шубах на голое тело для журнала Vogue. На черно-белом фото знаменитость позирует вместе с плюс-сайз-манекенщицами Альвой Клэр, Джилл Кортлив и Паломой Эльсессер. Женщины запечатлены в трусах и различной верхней одежде.
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Красота , Вупи Голдберг , Энни Лейбовиц , Мур Деми , Джон Леннон
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