Российские модели отбиваются от нападающих американцев 

Не так давно в Сети разгорелся скандал с участием краснодарских и темнокожих американцев.

Так, две краснодарские модели, Анастасия Семеновых и Алена Мельникова , столкнулись с целой волной ненависти из-за нескольких фотографий в Instagram. Это случилось после того, как бренд спортивной одежды Ivy Park, принадлежащий суперпопулярной певице Бейонсе, опубликовал фотографии двух россиянок. На снимках девушки были одеты в вещи этой марки и выглядели в соответствующей стилистике: пышная прическа, африканские косички, загорелая кожа, массивные украшения. Однако многие решили, что это не просто стилизованная фотосессия, а унижение по расовому признаку.

Аккаунт бренда буквально наводнили сотнями возмущенных комментариев. Люди писали, что подобные фотосессии унижают достоинство темнокожих, потому как россиянки якобы специально "передразнили" цвет кожи, волосы и культуру афроамериканцев.

После шквала негативных комментариев американский бренд удалил фотографии, но возмущенные пользователи Сети нашли личные профили россиянок и продолжили "атаку".

В комментариях люди требовали краснодарских моделей перестать "делать вид, что они черные" и писали о том, как обстоят дела с расизмом в России:

"Не удивлены, что это единственное место в мире, где не было движения "Жизни темнокожих имеют значение" "Вы воруете целую культуру" "Они ничего не знают о притеснениях черных! Их уровень отстает на несколько веков…".

Конечно, таким комментаторам быстро дали отпор. Россияне стали писать, что "наши красотки самые лучшие" и ни о каком расизме речи не идет:

"Я бы на месте всех недовольных наоборот порадовался бы, что их культура нравится людям далеким от этого. Мы же не говорим, что люди во всем мире не должны пить русскую водку или есть борщ…".

На происходящее ответили и сами девушки.

"Темнокожие женщины, да и белокожие, повально начали строчить нам комментарии из разряда: «Эти белые русские оскорбляют наши права». Это получается, надо было фотографироваться в кокошнике и с длинной русской косой?", — негодует Алена Мельникова, одна из моделей.

Позже девушки объяснили, что никакого расистского подтекста их фотосъемка не носила, а обвинения в том, что они специально "мазали на себя автозагар" беспочвенны.

"Вообще-то, мы не наносили автозагар. Это еще с лета с Турции так классно держится! Оказывается, в «прогрессивной » Америке носить волосы как у афроамериканок, загорать, качать попу и танцевать хип-хоп — это жесткий расизм", — объясняет Анастасия Семеновых.

Злобные комментарии на их страницах не прекращают появляться, но россиянки не отчаиваются. Наоборот, девушки продолжают публиковать снимки со скандальной фотосессии и пишут, что "никто не может запретить русскому человеку развевать русу косу по ветру".