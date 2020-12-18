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Девушки нашли «идеальный для любой фигуры» недорогой купальник 

Lenta.ru 1 час назад
Девушки нашли «идеальный для любой фигуры» недорогой купальник
Фото: @skyemoodyy
В ассортименте масс-маркетового бренда появился купальник, который покупательницы сочли недорогим и подходящим для любого типа фигуры. На фотографии девушек и комментарии пользователей в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.
Речь идет о бикини австралийской марки Glassons стоимостью 30 долларов (2190 рублей), который представлен в различных цветах. Отмечается, что верх такого комплекта поддерживают грудь любого размера с помощью толстых бретелей и косточки, проходящей под бюстом. В то же время дизайн плавок визуально делает талию стройнее, а ноги — длиннее.
Пользовательницы Instagram начали массово сниматься в описанной вещи, которая, по их словам, идеально сидит на теле. Например, блогер и активистка бодипозитива Акайри Роуз (Akayrii Rose) попозировала в упомянутом купальнике на фоне растений и заявила, что не может описать словами свою любовь к комплекту. Похожий снимок появился в соцсетях у модного блогера Эмили Венц (Emily Venz).
@akayriirose
В свою очередь австралийская модель Скай Муди (Skye Moody) поделилась на своей странице пляжным фото, на котором она запечатлена в таком же бикини. При этом в подписи к публикации она упомянула, что готова носить его все лето.
@skyemoodyy
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