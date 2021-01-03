Почему так эффективна болгарская диета 

Одной из самых эффективных программ для похудения является именно болгарская диета. Она подразумевает обязательное выполнение различных рекомендаций на протяжении двух недель. О принципах болгарской диеты расскажет «Рамблер».
Основные преимущества
Болгарская диета на 2 недели имеет большое количество положительных сторон, о которых могли не знать многие женщины. Перед тем, как применять полезные советы на практике, настоятельно рекомендуем ознакомиться со следующими достоинствами болгарской системы похудения:
- разнообразный рацион питания на каждый день;
- выведение из организма всевозможных веществ, которые отрицательно влияют на работу внутренних органов;
- снижение веса в кратчайшие сроки;
- улучшение обмена веществ;
- безопасность и универсальность.
Ключевые принципы
Каждый метод, направленный на снижение веса, имеет свои определенные правила, которые нужно неукоснительно соблюдать и не отклоняться от них. Если вас заинтересовала подобная диета и вы хотите протестировать ее на практике, то первым делом следует узнать ключевые принципы. Длинный список важных правил по правильному снижению веса состоит из следующих пунктов:
- максимальная продолжительность составляет 2 недели — этот срок заранее определен, не нужно стараться увеличивать этот период времени, если вдруг вам не удалось достичь поставленной цели;
- эту методику рекомендуется использовать один раз через каждые четыре месяца;
- если вы сорвались и не смогли следовать рекомендациям, то лучше сделайте 10-дневный перерыв, чтобы затем вернуться к составленному рациону питания;
- сахар, соль — это запрещенные продукты, которые должны быть полностью исключены из повседневного рациона питания;
- чтобы улучшить вкусовые качества, из всех вариантов приправ стоит воспользоваться только черным перцем;
- помните про чистую воду, пейте более 2 литров за день — выпивайте ее ранним утром после того, как проснетесь, а также перед сном, чтобы улучшить обмен веществ;
- контрастный душ только принесет неоценимую пользу путем улучшения метаболизма, что способствует гарантированному похудению;
- про физические тренировки стоит забыть, чтобы избежать каких-либо дополнительных нагрузок на организм.
Меню на две недели
- понедельник — есть только овощи (один килограмм), за исключением картофеля;
- вторник — есть только фрукты;
- среда и четверг — отварное яйцо, по 300 грамм фруктов и овощей, выпить чашку кофе;
- пятница и суббота — выпить чай или кофе, съесть 200 грамм вареного мяса, столько же обезжиренного творога, а на ночь выпить стакан кефира;
- воскресенье — пить только кефир (1,5 литра).