Почему так эффективна болгарская диета 

Одной из самых эффективных программ для похудения является именно болгарская диета. Она подразумевает обязательное выполнение различных рекомендаций на протяжении двух недель. О принципах болгарской диеты расскажет «Рамблер».

Основные преимущества

разнообразный рацион питания на каждый день;

выведение из организма всевозможных веществ, которые отрицательно влияют на работу внутренних органов;

снижение веса в кратчайшие сроки;

улучшение обмена веществ;

безопасность и универсальность. Болгарская диета на 2 недели имеет большое количество положительных сторон, о которых могли не знать многие женщины. Перед тем, как применять полезные советы на практике, настоятельно рекомендуем ознакомиться со следующими достоинствами болгарской системы похудения:

Ключевые принципы

максимальная продолжительность составляет 2 недели — этот срок заранее определен, не нужно стараться увеличивать этот период времени, если вдруг вам не удалось достичь поставленной цели;

эту методику рекомендуется использовать один раз через каждые четыре месяца;

если вы сорвались и не смогли следовать рекомендациям, то лучше сделайте 10-дневный перерыв, чтобы затем вернуться к составленному рациону питания;

сахар, соль — это запрещенные продукты, которые должны быть полностью исключены из повседневного рациона питания;

чтобы улучшить вкусовые качества, из всех вариантов приправ стоит воспользоваться только черным перцем;

помните про чистую воду, пейте более 2 литров за день — выпивайте ее ранним утром после того, как проснетесь, а также перед сном, чтобы улучшить обмен веществ;

контрастный душ только принесет неоценимую пользу путем улучшения метаболизма, что способствует гарантированному похудению;

про физические тренировки стоит забыть, чтобы избежать каких-либо дополнительных нагрузок на организм. Каждый метод, направленный на снижение веса, имеет свои определенные правила, которые нужно неукоснительно соблюдать и не отклоняться от них. Если вас заинтересовала подобная диета и вы хотите протестировать ее на практике, то первым делом следует узнать ключевые принципы. Длинный список важных правил по правильному снижению веса состоит из следующих пунктов: