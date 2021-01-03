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Почему так эффективна болгарская диета 

Катерина Саломе 6 часов назад
Почему так эффективна болгарская диета
Фото: depositphotos.com
Одной из самых эффективных программ для похудения является именно болгарская диета. Она подразумевает обязательное выполнение различных рекомендаций на протяжении двух недель. О принципах болгарской диеты расскажет «Рамблер».

Основные преимущества

Болгарская диета на 2 недели имеет большое количество положительных сторон, о которых могли не знать многие женщины. Перед тем, как применять полезные советы на практике, настоятельно рекомендуем ознакомиться со следующими достоинствами болгарской системы похудения:
  • разнообразный рацион питания на каждый день;
  • выведение из организма всевозможных веществ, которые отрицательно влияют на работу внутренних органов;
  • снижение веса в кратчайшие сроки;
  • улучшение обмена веществ;
  • безопасность и универсальность.

Ключевые принципы

Каждый метод, направленный на снижение веса, имеет свои определенные правила, которые нужно неукоснительно соблюдать и не отклоняться от них. Если вас заинтересовала подобная диета и вы хотите протестировать ее на практике, то первым делом следует узнать ключевые принципы. Длинный список важных правил по правильному снижению веса состоит из следующих пунктов:
  • максимальная продолжительность составляет 2 недели — этот срок заранее определен, не нужно стараться увеличивать этот период времени, если вдруг вам не удалось достичь поставленной цели;
  • эту методику рекомендуется использовать один раз через каждые четыре месяца;
  • если вы сорвались и не смогли следовать рекомендациям, то лучше сделайте 10-дневный перерыв, чтобы затем вернуться к составленному рациону питания;
  • сахар, соль — это запрещенные продукты, которые должны быть полностью исключены из повседневного рациона питания;
  • чтобы улучшить вкусовые качества, из всех вариантов приправ стоит воспользоваться только черным перцем;
  • помните про чистую воду, пейте более 2 литров за день — выпивайте ее ранним утром после того, как проснетесь, а также перед сном, чтобы улучшить обмен веществ;
  • контрастный душ только принесет неоценимую пользу путем улучшения метаболизма, что способствует гарантированному похудению;
  • про физические тренировки стоит забыть, чтобы избежать каких-либо дополнительных нагрузок на организм.

Меню на две недели

  • понедельник — есть только овощи (один килограмм), за исключением картофеля;
  • вторник — есть только фрукты;
  • среда и четверг — отварное яйцо, по 300 грамм фруктов и овощей, выпить чашку кофе;
  • пятница и суббота — выпить чай или кофе, съесть 200 грамм вареного мяса, столько же обезжиренного творога, а на ночь выпить стакан кефира;
  • воскресенье — пить только кефир (1,5 литра).
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