Правда ли, что волосы нужно дважды промывать шампунем 

Считается, что волосы нужно промывать шампунем дважды, чтобы наверняка избавиться от грязи. Но так ли это на самом деле? "Рамблер" выяснил, как мыть голову правильно.

Системно мыть волосы необходимо, чтобы избавить поверхность головы от себума (лишнего кожного жира), отмерших частичек кожи, пыли и косметических средств.

На нашей коже живет грибок Malassezia furfur, который становится агрессивен в сальной среде. Поэтому если долго не мыть голову, начинается воспаление, шелушение, закупориваются поры. Это грозит выпадением волос.

Однако перебарщивать с уходом тоже не стоит. Трихологи не советуют мыть волосы дважды, так как это банальная маркетинговая уловка. Если шампунь подобран правильно, одной промывки будет вполне достаточно.

Волосы также не советуют мыть слишком часто. По мнению специалистов, при ежедневном мытье с кожи голосы удаляется защитный жировой слой, которые выполняет роль барьера между волосами и окружающей средой. Если уничтожать его на постоянной основе, волосы могут стать ломкими и тусклыми.

Поэтому специалисты рекомендуют чередовать помывки с использованием сухого шампуня, который впитает в себя лишний себум и не навредит вашим волосам.