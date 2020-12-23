Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности 

Lenta.ru 4 часа назад
Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности
Фото: @irinashayk
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности в видео для американской версии модного журнала Vogue. На ролик, опубликованный на YouTube-канале издания, обратили внимание в Daily Mail.
34-летняя манекенщица снялась в собственном доме в черном халате бренда Versace с принтом желтого цвета. Она рассказала, что каждое утро выпивает стакан воды с лимоном и наносит на лицо маску Mimi Luzon с частицами золота.

«Я русская, поэтому люблю золото!» — объяснила Шейк журналистам и добавила, что использует кубики льда для избавления от отеков.

На размещенных кадрах модель также продемонстрировала свой повседневный макияж. Она отметила, что перед нанесением декоративной косметики обязательно увлажняет лицо и глаза кремами. По словам Шейк, еще одним секретом ее внешности является то, что она наносит макияж пальцами, а не специальными кистями.
Помимо этого, манекенщица показала поклонникам укладку своих густых бровей. На видео она расчесывает их зубной щеткой, предварительно распылив на нее лак для волос.
Ранее в мае Ирина Шейк рассказала о жизни на карантине, который она проводит в Нью-Йорке. Выяснилось, что во время изоляции у нее нет желания заниматься спортом, однако чтобы оставаться в форме она старается правильно питаться.
Видео дня. Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Последние новости
Путин призвал вытащить людей из трущоб Путин призвал вытащить людей из трущоб F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты
Женский форум
Красота , Ирина Шейк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение